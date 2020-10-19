Актриса Анджеліна Джолі залюбки експериментує з образом та часто постає на екранах у незвичних ролях. Цього разу голлівудська красуня перевтілилась у маму в фільмі "Пітер Пен і Аліса в Країні Чудес". Український трейлер вже опублікували у мережі.

Сюжет фільму "Пітер Пен і Аліса в Країні Чудес"

За даними 24 каналу, фантастичний фільм "Пітер Пен і Аліса в Країні Чудес" вийде на великий екран у 2020 році. Наразі прем'єра запланована на 26 листопада. Перед стартом прокату у мережі опублікували видовищний трейлер про пригоди головних героїв.

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У центрі сюжету – життя Роуз і Джек, яке з трьома дітьми оселилось у невеличкому будинку посеред лісу. Звичний світ для них руйнується, коли гине старший брат Аліси та Пітера – Девід. Ускладнюють ситуацію і кредитори, які все частіше навідуються до сімейного маєтку, де колись панувала ідилія. Та поки батьки шукають розраду в алкоголі, діти також намагаються втекти від реальності. Вони поринають у магічний світ фантазій, де на них чекають захопливі та небезпечні пригоди.

Роль матері у стрічці "Пітер Пен і Аліса в Країні Чудес" виконала Анджеліна Джолі. Щоб перевтілитись у Роуз, вона приміряла перуку з білявим волоссям, кардинально змінивши свій образ. Колегами актриси по знімальному майданчику стали:

Майкл Кейн

Девід Ойелоуо

Гугу Мбата-Роу

Дерек Джекобі

Анна Ченселлор

Кларк Пітерс та інші.

Трейлер фільму

Відомо, що екранізувати непересічний сюжет взялась оскароносна режисерка Бренда Чапман. Саме їй вдалось створити неймовірну стрічку, що поєднала драму та казковий сюжет. Окрім цього, режисерка логічно поєднала історію двох легендарних персонажів – Пітера Пена та Аліси. І вже з трейлера до фільму "Пітер Пен і Аліса в Країні Чудес" стає зрозуміло: на глядачів чекає неймовірна прем'єра.

"Пітер Пен і Аліса в Країні Чудес": дивіться український трейлер