Голлівудська актриса Анджеліна Джолі не припиняє дивувати прихильників новими роботами. Зірка кіно вже знялась у супергеройській стрічці "Вічні" та ошелешила появою у новому "Пітері Пені".

Як передає 24 канал, Анджеліна Джолі зіграла у новій стрічці багатодітну маму Роуз Літтлтон. Для перевтілення актрисі підібрали перуку зі світлим волоссям, заплетеним у зачіску. Образ голлівудської красуні доповнювали ретро-сукні та прикраси.

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Перші кадри з фільму "Пітер Пен і Аліса в Країні Чудес" / Фото Twitter / @ajolieph



Неперевершена Анджеліна Джолі у новому фільмі / Фото IMDb

Що відомо про фільм "Пітер Пен і Аліса в Країні Чудес"

За сюжетом, у будиночку посеред лісу живе одна щаслива родина. Роуз і Джек виховують трьох дітей, які щоразу потрапляють у курйозні ситуації через свою бурхливу уяву. Девід, Аліса і Пітер мають щасливе безтурботне дитинство, поки у їхній родині не наступає трагедія. Батьки намагаються втекти від реальності завдяки згубним звичкам, а діти поринають у свій світ фантазій. Так, Аліса потрапить до Країни Чудес, а Пітер не захоче дорослішати.

Головні ролі у фільмі "Пітер Пен і Аліса в Країні Чудес" отримали:

Анджеліна Джолі

Майкл Кейн

Девід Ойелоуо

Гугу Мбата-Роу

Дерек Джекобі

Анна Ченселлор

Кларк Пітерс

Допрем’єрний показ фільму відбувся на кінофестивалі Sundance у січні 2020 року. А от глядачі зможуть переглянути стрічку "Пітер Пен і Аліса в Країні Чудес" з 26 листопада 2020 року. Наразі ж у мережі презентували перші кадри з фентезійного фільму, які прикували увагу кіноманів.

Фільм "Пітер Пен і Аліса в Країні Чудес" / Фото IMDb / Пленета кіно