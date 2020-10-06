Анджеліна Джолі стала білявкою у новому фентезі: перші фото
Голлівудська актриса Анджеліна Джолі не припиняє дивувати прихильників новими роботами. Зірка кіно вже знялась у супергеройській стрічці "Вічні" та ошелешила появою у новому "Пітері Пені".
Як передає 24 канал, Анджеліна Джолі зіграла у новій стрічці багатодітну маму Роуз Літтлтон. Для перевтілення актрисі підібрали перуку зі світлим волоссям, заплетеним у зачіску. Образ голлівудської красуні доповнювали ретро-сукні та прикраси.
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Перші кадри з фільму "Пітер Пен і Аліса в Країні Чудес" / Фото Twitter / @ajolieph
Неперевершена Анджеліна Джолі у новому фільмі / Фото IMDb
Що відомо про фільм "Пітер Пен і Аліса в Країні Чудес"
За сюжетом, у будиночку посеред лісу живе одна щаслива родина. Роуз і Джек виховують трьох дітей, які щоразу потрапляють у курйозні ситуації через свою бурхливу уяву. Девід, Аліса і Пітер мають щасливе безтурботне дитинство, поки у їхній родині не наступає трагедія. Батьки намагаються втекти від реальності завдяки згубним звичкам, а діти поринають у свій світ фантазій. Так, Аліса потрапить до Країни Чудес, а Пітер не захоче дорослішати.
Головні ролі у фільмі "Пітер Пен і Аліса в Країні Чудес" отримали:
- Анджеліна Джолі
- Майкл Кейн
- Девід Ойелоуо
- Гугу Мбата-Роу
- Дерек Джекобі
- Анна Ченселлор
- Кларк Пітерс
Допрем’єрний показ фільму відбувся на кінофестивалі Sundance у січні 2020 року. А от глядачі зможуть переглянути стрічку "Пітер Пен і Аліса в Країні Чудес" з 26 листопада 2020 року. Наразі ж у мережі презентували перші кадри з фентезійного фільму, які прикували увагу кіноманів.
Фільм "Пітер Пен і Аліса в Країні Чудес" / Фото IMDb / Пленета кіно