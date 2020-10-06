Голливудская актриса Анджелина Джоли не прекращает удивлять поклонников новыми работами. Звезда кино уже снялась в супергеройской ленте "Вечные" и ошарашила появлением в новом "Питере Пэне".

Как передает 24 канал, Анджелина Джоли сыграла в новой ленте многодетную маму Роуз Литтлтон. Для перевоплощения актрисе подобрали парик со светлыми волосами, заплетенными в прическу. Образ голливудской красавицы дополняли ретро-платья и украшения.

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Первые кадры из фильма "Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес" / Фото Twitter / @ajolieph

Непревзойденная Анджелина Джоли в новом фильме / Фото IMDb

Что известно о фильме "Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес"

По сюжету, в домике посреди леса живет одна счастливая семья. Роуз и Джек воспитывают троих детей, которые каждый раз попадают в курьезные ситуации из-за своего неуемного воображения. У Дэвида, Алисы и Питера счастливое беззаботное детство, пока в их семье не наступает трагедия. Родители пытаются убежать от реальности благодаря пагубным привычкам, а дети погружаются в свой мир фантазий. Так, Алиса попадет в Страну Чудес, а Питер не хочет взрослеть.

Главные роли в фильме "Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес" получили:

Анджелина Джоли

Майкл Кейн

Дэвид Ойелоуо

Гугу Мбата-Роу

Дерек Джекоби

Анна Ченселлор

Кларк Питерс

Допремьерный показ фильма состоялся на кинофестивале Sundance в январе 2020 года. А вот зрители смогут посмотреть ленту "Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес" с 26 ноября 2020 года. Сейчас же в сети презентовали первые кадры из фэнтезийного фильма, которые приковали внимание киноманов.

Фильм "Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес" / Фото IMDb / Пленета кино