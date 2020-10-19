Актриса Анджелина Джоли охотно экспериментирует с образом и часто предстает на экранах в необычных ролях. На этот раз голливудская красавица перевоплотилась в маму в фильме "Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес". Украинский трейлер уже опубликовали в сети.

Сюжет фильма "Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес"

По данным 24 канала, фантастический фильм "Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес" выйдет на большой экран в 2020 году. Сейчас премьера запланирована на 26 ноября. Перед стартом проката в сети опубликовали зрелищный трейлер о приключениях главных героев.

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В центре сюжета - жизнь Роуз и Джека, которая с тремя детьми поселилась в небольшом доме посреди леса. Привычный мир для них рушится, когда погибает старший брат Алисы и Питера – Дэвид. Осложняют ситуацию и кредиторы, которые все чаще наведываются в семейное поместье, где когда-то царила идиллия. И пока родители ищут утешение в алкоголе, дети также пытаются убежать от реальности. Они погружаются в магический мир фантазий, где их ждут увлекательные и опасные приключения.

Роль матери в ленте "Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес" исполнила Анджелина Джоли. Чтобы перевоплотиться в Роуз, она примерила парик с белокурыми волосами, кардинально изменив свой образ.

Коллегами актрисы по съемочной площадке стали:

Майкл Кейн

Дэвид Ойелоуо

Гугу Мбата-Роу

Дерек Джекоби

Анна Ченселлор

Кларк Питерс и другие.

Трейлер фильма

Известно, что экранизировать незаурядный сюжет взялась оскароносная режиссер Бренда Чапман. Именно ей удалось создать невероятную ленту, которая соединила драму и сказочный сюжет. Кроме этого, режиссер логично соединила историю двух легендарных персонажей – Питера Пэна и Алисы. И уже из трейлера к фильму "Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес" становится понятно: зрителей ждет невероятная премьера.

"Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес": смотрите украинский трейлер