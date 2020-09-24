Після народження доньки Марії співачка Alyosha часто ділиться кадрами з прогулянок. Однак цього разу зіркова сім'я гуляла осіннім парком у повному складі. Багатодітна матуся показала, чим займаються сини, поки татко Тарас Тополя розважає новонароджену крихітку.

За Alyosha в інстаграмі стежить 400-тисячна аудиторія, яка з нетерпіння чекає на фото батьків з донькою, на якому вони нарешті покажуть її обличчя. Однак за місяць після пологів співачка демонструє дівчинку лише в колясці під час прогулянок на свіжому повітрі.

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Востаннє з Марією Alyosha гуляла не сама, а разом з коханим Тарасом Тополею та двома синами – 7-річним Романом і 4-річним Марком. Зворушливий момент вона зняла на відео. Так, багатодітний батько в спортивному костюмі, кепці та окулярах катав доньку в колясці алеями парку, а хлопці грались літачками на галявині.

Прогулянка усією сім’єю. Поки татко слідкує за донечкою, ми зі старшими граємось у літачки,

– написала Alyosha.

У коментарях шанувальники наголосили, що ця прогулянка виглядає дуже зворушливо: "Коли татусі гуляють з колясками – це завжди дуже мило", "Заряджаюсь позитивом від ваших світлин, ви чарівна сім'я", "Яка краса, як це мило", "Чудово, коли вся сім'я разом".

Нагадаємо, раніше багатодітна матуся Alyosha зізнавалась, що новонароджена дівчинка значно спокійніша, ніж були сини Роман та Марк. Зважаючи на великий досвід материнства, співачка спокійно реагує навіть на плач Марії, а старший син намагається допомагати їй в усьому.

Однак з одномісячною крихіткою батьки все ж не досипають. "Спати ніколи", – написала зірка у новому дописі.