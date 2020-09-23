У серпні співачка Alyosha народила третю дитину. Багатодітні батьки після появи донечки вкрай рідко з'являються на публіці разом. Однак артистка поділилась з шанувальниками зворушливим кадром зі зйомки з коханим чоловіком Тарасом Тополею.

Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) і лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя в шлюбі вже сім років. Зіркову пару вважають однією з найзразковіших в українському шоу-бізнесі, однак подружню ідилію вони демонструють під прицілами камер рідко. В інстаграм-профілі співачка опублікувала фото з чоловіком, яке розчулило мережу.

До теми З хлопцями було гірше: Alyosha розповіла про виховання донечки

Лише місяць тому Alyosha народила доньку Марію. На останньому терміні вагітності вона презентувала нову пісню "НеВоНа", а за лічені дні після пологів випустила саундтрек до серіалу "Сага" та з'явилась у студії ранкового шоу. Зірка вкотре вразила публіку гарною формою та чарівним виглядом, показавши світлину зі зйомки з Тарасом Тополею.

Образ Alyosha

На милому фото новоспечена багатодітна матуся позувала в атласній сукні пісочного кольору вільного крою. Декольте вбрання закрите та оздоблене чорними ґудзиками. Свій жіночний образ вона довершила елегантною укладкою з голлівудськими локонами та насиченим макіяжем з акцентом на очі.

"Якось подорослішали ми за останні кілька років… І фотка така, доросла", – зворушливо написала 34-річна Alyosha.



Alyosha з Тарасом Тополею / Фото Instagram / @alyoshasinger

Тарас Тополя був одягнений у сірий картатий костюм та сорочку, яка ідеально гармоніювала зі сукнею коханої. Дружина музиканта сиділа на кріслі, а він ніжно схилився до неї.

Закохані випромінювали тепло та безмежну любов одне до одного, що не могла не зауважити 400-тисячна аудиторія Alyosha. Милий допис набрав майже 30 тисяч лайків та сотні коментарів.