Менше місяця тому співачка Alyosha народила доньку Марію. Новоспечена багатодітна матуся зізналась, що новонароджена дівчинка значно спокійніша, ніж були сини Роман та Марк, а впоратися з її вихованням зірці поки легко.

Про крихітку Alyosha розповіла в інтерв'ю для програми "Ранок з Україною". Після пологів вона вперше з'явилась перед камерою, аби презентувати саундтрек до серіалу "Сага". Але питань про материнство уникнути не вдалось.

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Співачка зізналась, що про повноцінний сон вони з чоловіком Тарасом Тополею забули. Однак попередній досвід виховання 7-річного Романа та 4-річного Марка допоміг усвідомити, що Марія спокійна дитина, а з нею зіркові батьки лише трохи не досипають: "З хлопцями було гірше".

Alyosha розповіла, що старший син намагається допомагати їй в усьому: Роман хоче навчитися міняти підгузки та пеленати. У той час молодший лише милується крихітною сестричкою.

Хлопці прекрасно зустріли! Ромка – старший, він взагалі радий. Він дуже турбується про неї. А Марко приходить у кімнату, щоб на кріслі-гойдалці погойдатися, подивитися і піти,

– поділилась артистка.

Багатодітна матуся також зізналась, що фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя у всьому їй допомагає, проте донька вимагає жіночої уваги. Тому заспокоїти дівчинку найкраще вдається Alyosha та бабусі. Варто зазначити, що зірка має неабиякий досвід материнства, тому на все реагує спокійно.

"Я собі спокійно чекаю, навіть коли вона кричить чи плаче, я спокійно п'ю чай, типу: "Зараз доп'ю і піду", – розповіла Alyosha.