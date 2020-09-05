Меньше месяца назад певица Alyosha родила дочь Марию. Новоиспеченная многодетная мама призналась, что новорожденная девочка значительно спокойнее, чем сыновья Роман и Марко, а справиться с ее воспитанием звезде пока легко.

О крохе Alyosha рассказала в интервью для программы "Утро с Украиной". После родов она впервые появилась перед камерой, чтобы представить саундтрек к сериалу "Сага". Но вопросов о материнстве избежать не удалось.

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Певица призналась, что о полноценном сне они с мужем Тарасом Тополей забыли. Однако предыдущий опыт воспитания 7-летнего Романа и 4-летнего Марка помог осознать, что Мария спокойный ребенок, а с ней звездные родители лишь немного не досыпают: "С мальчиками было хуже".

Alyosha рассказала, что старший сын пытается помогать ей во всем: Роман хочет научиться менять подгузники и пеленать. В то время младший только любуется крошечной сестренкой.

Ребята прекрасно встретили! Ромка – старший, он вообще рад. Он очень беспокоится о ней. А Марко приходит в комнату, чтобы на кресле-качалке покачаться, посмотреть и уйти,

– поделилась артистка.

Многодетная мама также призналась, что фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя во всем ей помогает, однако дочь требует женского внимания. Поэтому успокоить девочку лучше удается Alyosha и бабушке. Стоит отметить, что звезда имеет большой опыт материнства, поэтому на все реагирует спокойно.

"Я спокойно жду, даже когда она кричит или плачет, я спокойно пью чай, типа: "Сейчас допью и пойду", – рассказала Alyosha.