В августе певица Alyosha родила третьего ребенка. Многодетные родители после появления дочери крайне редко появляются на публике вместе. Однако артистка поделилась с поклонниками трогательным кадром со съемки с любимым мужем Тарасом Тополей.

Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя в браке уже семь лет. Звездную пару считают одной из самых образцовых в украинском шоу-бизнесе, однако супружескую идиллию они демонстрируют под прицелами камер редко. В инстаграм-профиле певица опубликовала фото с мужем, которое растрогало сеть.

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Всего месяц назад Alyosha родила дочь Марию. На последнем сроке беременности она представила новую песню "НеВоНа", а за считанные дни после родов выпустила саундтрек к сериалу "Сага" и появилась в студии утреннего шоу. Звезда в очередной раз поразила публику хорошей формой и очаровательным видом, показав фотографию со съемки с Тарасом Тополей.

Образ Alyosha

На милом фото новоиспеченная многодетная мама позировала в атласном платье песочного цвета свободного кроя. Декольте наряда закрытое и украшенное черными пуговицами. Свой женственный образ она завершила элегантной укладкой с голливудскими локонами и насыщенным макияжем с акцентом на глаза.

"Как-то повзрослели мы за последние несколько лет... И фотка такая, взрослая", – трогательно написала 34-летняя Alyosha.



Alyosha с Тарасом Тополей / Фото Instagram / @alyoshasinger

Тарас Тополя был одет в серый клетчатый костюм и рубашку, которая идеально гармонировала с платьем возлюбленной. Жена музыканта сидела на кресле, а он нежно наклонился к ней.

Влюбленные излучали тепло и безграничную любовь друг к другу, что не могла не заметить 400-тысячная аудитория Alyosha. Милый пост набрал почти 30 тысяч лайков и сотни комментариев.