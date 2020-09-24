После рождения дочери Марии певица Alyosha часто делится кадрами с прогулок. Однако на этот раз звездная семья гуляла по осеннему парку в полном составе. Многодетная мама показала, чем занимаются дети, пока папа Тарас Тополя развлекает новорожденную кроху.

За Alyosha в инстаграме следит 400-тысячная аудитория, которая с нетерпением ждет фото родителей с дочкой, на котором они наконец покажут ее лицо. Однако через месяц после родов певица демонстрирует девочку только в коляске во время прогулок на свежем воздухе.

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Последний раз с Марией Alyosha гуляла не одна, а вместе с любимым Тарасом Тополей и двумя сыновьями – 7-летним Романом и 4-летним Марком. Трогательный момент она сняла на видео. Так, многодетный отец в спортивном костюме, кепке и очках катал дочь в коляске по аллеям парка, а ребята играли самолетиками на поляне.

Прогулка всей семьей. Пока папа следит за дочкой, мы со старшими играем в самолетики,

– написала Alyosha.

В комментариях поклонники отметили, что эта прогулка выглядит очень трогательно: "Когда отцы гуляют с колясками – это всегда очень мило", "Заряжаюсь позитивом от ваших фотографий, вы очаровательная семья", "Какая красота, какая прелесть", "Отлично, когда вся семья вместе".

Напомним, ранее многодетная мама Alyosha признавалась, что новорожденная девочка значительно спокойнее, чем сыновья Роман и Марк. Учитывая большой опыт материнства, певица спокойно реагирует даже на плач Марии, а старший сын пытается помогать ей во всем.

Однако с одномесячной крохой родители все же не досыпают. "Спать никогда", – написала звезда в новой заметке.