Телеведуча Алла Мазур стала головною зіркою нового випуску Marie Claire. Знаменита українка вирішила не приховувати свою коротку стрижку за перукою та відверто розповіла про боротьбу з онкохворобою.

Алла Мазур та її бортьба з раком

На сайті видання опублікували кілька ефектних фото з осінньої зйомки Алли Мазур. Для Marie Claire телеведуча приміряла трендові вбрання, що виглядало дуже стильно у кадрі. Однак ще більшу увагу привернуло інтерв'ю Алли Мазур.

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У розмові з журналістами відома українка зізналась, що після оголошення діагнозу вона намагалась знайти якісь знаки, які мотивували її на боротьбу з раком. Так, лікування Алла Мазур розпочала у Всесвітній день боротьби із раком грудей, що відзначають 15 жовтня. Тому ведуча й вірила, що зможе подолати хворобу. Була цікава деталь і в день її візиту до шпиталю.

"Я намагалася не концентруватися на хворобі й вірити в краще. Просто в моєму щоденному графіку з’явились нові пункти: огляд, аналіз, консультація… І ще моє власне ноу-хау – полювання на "знаки долі". Коли прийшла на першу зустріч до лікаря, якому довірила своє лікування, звернула увагу на рожеві стрічечки на халатах всього персоналу... І вирішила, що це знак, і все буде добре", – розповіла Алла Мазур.



Алла Мазур знялась для журналу / Фото Marie Claire

Ведуча не приховувала, що також її мотивувала підтримка родичів і близьких, яка дуже відчувалась у непростий час. Та, окрім цього, Алла Мазур отримала лист від українки з таким же діагнозом. Жінка наголосила, що ведуча стала символом боротьби з недугою для онкохворих людей.

Те, як ви боретесь, стійко тримаєтесь і водночас маєте гарний вигляд – сигнал нам всім, що хворобу можна перемогти! – йшлось у листі.

Новий імідж Алли Мазур

Наразі після курсів хіміотерапії Алла Мазур майже поборола недугу. Тепер ведуча вирішила не соромитись своєї короткої стрижки та сивини і в такому новому образі постала перед українцями на телеекранах та у глянці.

"Ми іноді так захоплюємося вдосконаленням себе, що забуваємо, що в нас початково все є – зовнішність, характер, темперамент. І це все потрібно любити і цінувати, не розгубити в гонитві за ідеалом... Боротьба з онко познайомила мене ближче із самою собою. Я стала сміливішою. І навіть у зміні зачіски, чого після лікування хімією не уникнути, знайшла свій плюс. Мій новий образ – абсолютно в європейському стилі", – наголосила вона.



Алла Мазур / Фото Marie Claire



Нові фото Алли Мазур / Фото Marie Claire



Алла Мазур стала прикладом для онкохворих / Фото Marie Claire

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Що відомо про хворобу Алли Мазур

У листопаді 2019 року Алла Мазур заявила, що має рак. Про діагноз телеведуча вирішила розповісти не одразу, оскільки хотіла без зайвого галасу вести лікування. Однак згодом відома українка змінила своє рішення: її приклад міг врятувати інших людей, адже недуга може проходити безсимптомно, як було у неї. Тому у своїй заяві Алла Мазур закликала всіх до регулярного обстеження у клініках.

Наразі телезірка перенесла операцію та пережила головну частину лікування. Попереду – ще реабілітація та регулярне обстеження. Почувається Алла Мазур значно краще, а медики наголошують, що перемога над раком у неї вже близько.

На час лікування телеведуча рідше з'являлась на екрані, а її випуск часто вели колеги з "ТСН", які підтримали її у боротьбі з раком. Згодом Алла Мазур повернулась на роботу у перуці та тепер з легкістю красується перед камерами з сивиною.