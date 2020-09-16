Минулої осені журналістка Алла Мазур шокувала всіх страшною заявою – у неї виявили злоякісну пухлину. Тоді жінка розпочала активну боротьбу з хворобою, а вже влітку повернулася до роботи. Алла Мазур носила перуку, втім зараз наважилася показати себе такою, якою є насправді.

Відома українська телеведуча "ТСН" Алла Мазур знялася для обкладинки французького журналу в Україні Marie Claire. Саме сьогодні знаменитість святкує день народження. Телеведучій виповнилося 55 років, тож поява на обкладинці глянцю – чудовий подарунок в таке важливе свято.

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Журналістка постала перед фотокамерами в оновленому образі, який їй неабияк пасує. Жінка позувала для глянцю в короткій стрижці, а волосся вирішила пофарбувати у стильний сріблястий колір. На обличчі візажисти зробили телеведучій насичений макіяж, а стилісти підібрали дуже ніжне та витончене вбрання.



Алла Мазур знялася для обкладинки глянцю Marie Claire

На обкладинках Алла Мазур позувала у білій сорочці, молочному пальто, бежевій сукні з воланами, та в трендовому образі, який складався з білої сукні, чорних чобіт та коричневого тренча.



Алла Мазур показала новий образ

Новий образ прихильники Алли Мазур сприйняли дуже позитивно.

"Така сильна і жіночна", "Надзвичайно красива жінка. Сил вам і швидкого одужання", "Вам так личить ця зачіска", "Ви неймовірна. Сил вам", "Алла, ви дуже красива. Просто супер", – писали підписники в коментарях.



Алла Мазур сьогодні святкує 55-річчя

Привіт, мій новий рік! Я жива – і це найбільше досягнення року минулого. Постояла подумки на краю – і отримала ще більше внутрішньої свободи. Побачила себе нову – і відчула, що цією свободою можна поділитися. І підтримати інших. Тих, хто зіткнувся з онкологією в час пандемії: такий собі особливий джек-пот. Але шанс одужати – є. І чим раніше почати боротьбу – тим вищий,

– написала Алла Мазур у своєму фейсбуці.

Телеведуча розповіла, що хоче переконати якомога більше людей в тому, що візуальних наслідків цієї боротьби особливо боятися не варто. Бо головне – очистити організм. А волосся – відросте. І життя підкине вам новий образ: який може виявитись несподівано симпатичним. Навіть модним і актуальним: як виявилось у цьому випадку.

"В цьому номері "Marie Claire" – моє послання тим, хто вчиться сміливості: приймати себе – і любити себе – і в біді, і в радості. Хто наважується змінити життя – після онкології. Йде вчитися танцям. Йде на йогу. Починає медитувати. Наповнює себе любов’ю. Бо тільки так – зможемо поділитися нею з іншими", – зазначила журналістка.



Алла Мазур позувала у трендовому вбранні

Алла Мазур наголосила, що не варто боятися змін. Треба повірити у себе і свої сили. За її словами, треба довіритися небу: там справді дивовижним чином підказують нам шлях, як виконали бажання моє.

"Давно хотіла повчитися: щоб не тільки вчити інших. Записалася в групу. І от – отримала запрошення. Перше заняття – сьогодні. В мій день народження. Тема, як на замовлення: як визначити власний тип мислення і повернути його в кращий бік. Ну чом би саме так – не почати свій новий рік? Словом – з 10.00 до 16.00 відповідати на дзвінки та смс сьогодні не зможу: вчусь", – написала Мазур.

Що відомо про хворобу Алли Мазур

12 листопада телеведуча "ТСН: Тиждень" оголосила у фейсбуці, що має рак. Алла Мазур вирішила не вдаватись у деталі, зазначивши, що виявила недугу вчасно. Зірка закликала всіх проходити планові огляди у лікаря, адже рак може проходити безсимптомно, як було у неї.

Попри те, що операція та основна частина лікування Алли Мазур вже позаду, вона продовжує реабілітацію та ретельно стежить за своїм здоров'ям. Зараз її стан стабільно хороший, а медики запевняють, що перемога над раком вже близько. Ведуча повернулась на роботу, де її підтримали усі колеги.

Спершу Алла Мазур не хотіла розголошувати інформацію про діагноз. Однак згодом зрозуміла, що її історія може стати прикладом для інших, які вже втомились боротись. Окрім цього, її випадкове виявлення смертоносної недуги також може надихнути людей на щорічну перевірку здоров'я.