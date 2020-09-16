Прошлой осенью журналистка Алла Мазур шокировала всех страшным заявлением – у нее обнаружили злокачественную опухоль. Тогда женщина начала активную борьбу с болезнью, а уже летом вернулась к работе. Алла Мазур носила парик, впрочем сейчас решилась показать себя такой, какая есть на самом деле.

Известная украинская телеведущая "ТСН" Алла Мазур снялась для обложки французского журнала в Украине Marie Claire. Именно сегодня знаменитость празднует день рождения. Телеведущей исполнилось 55 лет, поэтому появление на обложке глянца – отличный подарок в такой важный праздник.

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Журналистка предстала перед фотокамерами в обновленном образе, который ей изрядно подходит. Женщина позировала для глянца в короткой стрижке, а волосы решила покрасить в стильный серебристый цвет. На лице визажисты сделали телеведущей насыщенный макияж, а стилисты подобрали очень нежный и изящный наряд.

Алла Мазур снялась для обложки глянца Marie Claire

На обложках Алла Мазур позировала в белой рубашке, молочном пальто, бежевом платье с оборками, и в трендовом образе, который состоял из белого платья, черных сапог и коричневого тренча.

Алла Мазур показала новый образ

Новый образ сторонники Аллы Мазур восприняли очень позитивно.

"Такая сильная и женственная", "Необыкновенно красивая женщина. Сил вам и быстрого выздоровления", "Вам так к лицу эта прическа", "Вы невероятная. Сил вам", "Алла, вы очень красивая. Просто супер", – писали подписчики в комментариях.

Алла Мазур сегодня празднует 55-летие

Привет, мой новый год! Я жива – и это величайшее достижение года прошлого. Постояла мысленно на краю – и получила еще больше внутренней свободы. Увидела себя новую – и почувствовала, что этой свободой можно поделиться. И поддержать других. Тех, кто столкнулся с онкологией во время пандемии: этакий особенный джек-пот. И чем раньше начать борьбу – тем выше,

– написала Алла Мазур в своем фейсбуке.

Телеведущая рассказала, что хочет убедить как можно больше людей в том, что визуальных последствий этой борьбы особо бояться не стоит. Потому что главное – очистить организм. А волосы – отрастут. И жизнь подбросит вам новый образ: который может оказаться неожиданно симпатичным. Даже модным и актуальным: как оказалось в этом случае.

"В этом номере "Marie Claire" – мое послание тем, кто учится смелости: принимать себя и любить себя – и в беде, и в радости. Кто решается изменить жизнь – после онкологии. Идет учиться танцам. Идет на йогу. Начинает медитировать. Потому что только так – сможем поделиться ею с другими", – отметила журналистка.

Алла Мазур позировала в трендовом наряде

Алла Мазур подчеркнула, что не стоит бояться перемен. Надо поверить в себя и свои силы. По ее словам, надо довериться небу: там действительно удивительным образом подсказывают нам путь, как исполнили желание мое.

"Давно хотела поучиться: чтобы не только учить других. Записалась в группу. И вот – получила приглашение. Первое занятие – сегодня. В мой день рождения. Тема, как на заказ: как определить собственный тип мышления и повернуть его в лучшую сторону. Ну почему бы именно так – не начать свой новый год? Словом – с 10.00 до 16.00 отвечать на звонки и смс сегодня не смогу: учусь", – написала Мазур.

Что известно о болезни Аллы Мазур

12 ноября телеведущая "ТСН: Тиждень" объявила в Фейсбуке, что у нее дигностирован рак. Алла Мазур решила не вдаваться в детали, отметив, что обнаружила недуг вовремя. Звезда призвала всех проходить плановые осмотры у врача, ведь рак может проходить бессимптомно, как было у нее.

Несмотря на то, что операция и основная часть лечения Аллы Мазур уже позади, она продолжает реабилитацию и тщательно следит за своим здоровьем. Сейчас ее состояние стабильно хорошее, а медики уверяют, что победа над раком уже близко. Ведущая вернулась на работу, где ее поддержали все коллеги.

Сначала Алла Мазур не хотела разглашать информацию о диагнозе. Однако впоследствии поняла, что ее история может стать примером для других, которые уже устали бороться. Помимо этого, ее случайное выявление смертоносного недуга также может вдохновить людей на ежегодную проверку здоровья.