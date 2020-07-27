Телеведущая и журналистка Алла Мазур воспитывает 12-летнего сына Артема. На днях она опубликовала фото с рыбалки на Днепре, на которых мальчик появился с белокурым цветом волос. Знаменитая мама призналась, что позволила ему перекраситься и объяснила, почему.

Сын Аллы Мазур привык к камерам и публичности из-за телевизионной карьеры знаменитой мамы. Похоже, Артем любит быть в центре внимания, ведь недавно захотел перекраситься в блондина. Ведущая поддержала сына, а на личной странице в инстаграме призналась, почему одобрила этот выбор.

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На уикенде Алла Мазур вместе с Артемом отправились на рыбалку. Несмотря на то, что они показали свой отдых, улов и состояние Днепра, поклонников больше всего заинтересовал цвет волос сына звезды. Телеведущая призналась, что сначала была против окрашивания и пыталась объяснить Артему, что краска испортит волосы. Однако убедительными аргументами стали примеры сверстников, которые экспериментировали с розовым, фиолетовым и даже зеленым цветом, и фраза: "А ты сама никогда не пробовала?".

Алла Мазур во время работы на радио успела побывать блондинкой, поэтому решила поддержать внутренний бунт 12-летнего сына, а покраску назвала поиском себя.

Я посоветовалась с педагогами, почитала статьи психологов, узнала, что лучше дать детям пережить этот опыт именно в возрасте подростка, а не оставлять эксперименты над собой до лет 30-ти,

– рассказала Алла Мазур.

Звездная мама призналась, что Артем рассматривал также синий, черный и зеленый цвета, поэтому белый стал оптимальным вариантом. Сейчас ее сын борется за каждый сантиметр отросших волос и учится правильно за ним ухаживать. Однако Алла Мазур все же надеется, что к осени он повзрослеет и они приблизят цвет его волос "к школьному формату".

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