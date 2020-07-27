Телеведуча та журналістка Алла Мазур виховує 12-річного сина Артема. Днями вона опублікувала фото з риболовлі на Дніпрі, на яких хлопчик постав з білявим кольором волосся. Знаменита матуся зізналася, що дозволила йому перефарбуватися та пояснила, чому.

Син Алли Мазур звик до камер та публічності через телевізійну кар'єру знаменитої мами. Схоже, Артем полюбляє бути в центрі уваги, адже нещодавно захотів перефарбуватися в блондина. Ведуча підтримала сина, а на особистій сторінці в інстаграмі зізналась, чому схвалила цей вибір.

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На вікенді Алла Мазур разом з Артемом відправились на риболовлю. Попри те, що вони показали свій відпочинок, улов та стан Дніпра, прихильників понад усе зацікавив колір волосся сина зірки. Телеведуча зізналась, що спочатку була проти фарбування й намагалась пояснити Артему, що фарба зіпсує волосся. Проте переконливими аргументами стали приклади однолітків, які експериментували як з рожевими, фіолетовими і навіть зеленими кольорами, та фраза: "А ти сама ніколи не пробувала?".

Алла Мазур за часів роботи на радіо встигла побувати білявкою, тому вирішила підтримати внутрішній бунт 12-річного сина, а фарбування назвала пошуком себе.

Я порадилась з педагогами, почитала статті психологів, дізналась, що краще дати дітям пережити цей досвід саме у віці підлітка, а не залишати експерименти над собою до років 30-ти,

– розповіла Алла Мазур.

Зіркова матуся зізналась, що Артем розглядав також синій, чорний і зелений кольори, тому білий став оптимальним варіантом. Зараз її син бореться за кожен сантиметр відрослого волосся і вчиться правильно за ним доглядати. Проте Алла Мазур все ж сподівається, що до осені він подорослішає і вони наблизять колір його волосся "до шкільного формату".

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