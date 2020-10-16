Телеведущая Алла Мазур стала главной звездой нового выпуска Marie Claire. Знаменитая украинка решила не скрывать свою короткую стрижку за париком и откровенно рассказала о борьбе с онкоболезнью.

Алла Мазур и ее борьба с раком

На сайте издания опубликовали несколько эффектных фото с осенней съемки Аллы Мазур. Для Marie Claire телеведущая примерила трендовые наряды, что выглядело очень стильно в кадре. Однако еще большее внимание привлекло интервью Аллы Мазур.

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В разговоре с журналистами известная украинка призналась, что после объявления диагноза она пыталась найти какие-то знаки, которые мотивировали ее на борьбу с раком. Так, лечение Алла Мазур начала во Всемирный день борьбы с раком груди, который отмечают 15 октября. Поэтому ведущая и верила, что сможет преодолеть болезнь. Была интересная деталь и в день ее визита в госпиталь.

"Я старалась не концентрироваться на болезни и верить в лучшее. Просто в моем ежедневном графике появились новые пункты: осмотр, анализ, консультация... и еще мое собственное ноу-хау – охота на "знаки судьбы". Когда пришла на первую встречу к врачу, которому доверила свое лечение, обратила внимание на розовые ленточки на халатах всего персонала... И решила, что это знак, и все будет хорошо", – рассказала Алла Мазур.



Алла Мазур снялась для журнала / Фото Marie Claire

Ведущая не скрывала, что также ее мотивировала поддержка родственников и близких, которая очень чувствовалась в непростое время. Но, кроме этого, Алла Мазур получила письмо от украинки с таким же диагнозом. Женщина подчеркнула, что ведущая стала символом борьбы с недугом для онкобольных людей.

То, как вы боретесь, стойко держитесь и в то же время имеете хороший вид – сигнал нам всем, что болезнь можно победить!

– говорилось в письме.

Новый имидж Аллы Мазур

Сейчас после курсов химиотерапии Алла Мазур почти поборола недуг. Теперь ведущая решила не стесняться своей короткой стрижки и седины и в таком новом образе предстала перед украинцами на телеэкранах и в глянце.

"Мы иногда так увлекаемся совершенствованием себя, что забываем, что у нас изначально все есть – внешность, характер, темперамент. И это все нужно любить и ценить, не растерять в погоне за идеалом... Борьба с онко познакомила меня поближе с самой собой. Я стала смелее. И даже в смене прически, чего после лечения химией не избежать, нашла свой плюс. Мой новый образ – абсолютно в европейском стиле", – подчеркнула она.



Алла Мазур / Фото Marie Claire



Новые фото Аллы Мазур / Фото Marie Claire



Алла Мазур стала примером для онкобольных / Фото Marie Claire

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Что известно о болезни Аллы Мазур

В ноябре 2019 года Алла Мазур заявила, что у нее рак. О диагнозе телеведущая решила рассказать не сразу, поскольку хотела без лишнего шума вести лечение. Однако впоследствии известная украинка изменила свое решение: ее пример мог спасти других людей, так как недуг может проходить бессимптомно, как было у нее. Поэтому в своем заявлении Алла Мазур призвала всех к регулярному обследованию в клиниках.

Сейчас телезвезда перенесла операцию и пережила главную часть лечения. Впереди – реабилитация и регулярное обследование. Чувствует себя Алла Мазур значительно лучше, а медики отмечают, что победа над раком у нее уже близко.

На время лечения телеведущая реже появлялась на экране, а ее выпуск часто вели коллеги из "ТСН", которые поддержали ее в борьбе с раком. Впоследствии Алла Мазур вернулась на работу в парике, а теперь с легкостью красуется перед камерами с сединой.