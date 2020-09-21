Украинская телеведущая Алла Мазур в ноябре прошлого года призналась о том, что имеет рак. Врачи уверяют, что ее победа над болезнью уже близко. Для поддержки других женщин Алла часто делится шокирующими деталями борьбы с раком.

Известная телеведущая Алла Мазур рассказала о том, как сообщила сыну о болезни. По ее словам, это сделать было труднее всего, а разговор она оттягивала до последнего. Об этом сообщается в выпуске "ТСН. Тиждень".

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Прежде Алла спросила, слышал ли ее сын Артем о такой болезни. По словам ведущей, он схитрил и ответил, что нет. Она рассказала, что это длительная болезнь, она долго лечится, поэтому люди часто ее боятся. Но у них все будет хорошо.

Он у меня спросил: "Ты умрешь?". Говорю: "Нет. Я же тебе объяснила: будет длительный процесс лечения, но я обязательно выздоровею",

– призналась Алла Мазур.

По словам телеведущей, борьба с раком действительно тяжелая и изнурительная. Но начать жизнь после, порой еще труднее. Важно не прятаться в капсулу, не молчать и не бояться сообщить родным.

Ведущая " ТСН.Тижня" рассказывает, что она сама не знала, как будут разворачиваться события и опасалась, как будет восстанавливаться организм. "Но потом увидела себя такой и подумала: а ничего, мне нравится. Побуду немного такой".

Отметим, что с тех пор Алла Мазур поддерживает женщин, которые также столкнулись с болезнью. Женщина даже снялась для обложки журнала Marie Claire без парика, чтобы доказать, что, преодолев болезнь, можно остаться стильной и модной женщиной.

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