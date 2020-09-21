Українська телеведуча Алла Мазур у листопаді минулого року зізналась про те, що має рак. Лікарі запевняють, що її перемога над хворобою вже близько. Для підтримки інших жінок Алла часто ділиться шокуючими деталями боротьби з раком.

Відома телеведуча Алла Мазур розповіла про те, як повідомила синові про хворобу. За її словами, це зробити було найважче, а розмову вона відтягувала до останнього. Про це повідомляється в випуску "ТСН. Тиждень".

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Найперше Алла спитала, чи чув її син Артем про таку хворобу. За словами ведучої, він схитрував і відповів, що ні. Вона розповіла, що це тривала хвороба, вона довго лікується, тому люди часто її бояться. Але в них все буде добре.

Він у мене запитав: "Ти помреш?". Кажу: "Ні. Я ж тобі пояснила: буде тривалий процес лікування, але я обов’язково одужаю",

– зізналась Алла Мазур.

За словами телеведучої, боротьба з раком справді тяжка й виснажлива. Але почати життя після, деколи ще важче. Важливо не ховатися в капсулу, не мовчати і не боятися повідомити рідних.

Ведуча "ТСН.Тижня" розповідає, що вона сама не знала, як розгортатимуться події і побоювалася, як буде відновлюватися організм. "Але потім побачила себе такою і подумала: а нічого, мені подобається. Побуду трохи такою".

Зазначимо, що з того часу Алла Мазур підтримує жінок, що також стикнулись з хворобою. Жінка навіть знялась для обкладинки журналу Marie Claire без перуки, щоб довести, що, подолавши хворобу, можна залишитися стильною й модною жінкою.

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