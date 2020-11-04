Ведуча шоу "Супер топ-модель по-українськи" та муза Александра Макквіна похизувалась тілом у вкрай сексуальному вбранні, яке підібрала для зйомок рейтингового проєкту. Алла Костромічова не стала одягати білизну та показала публіці оголені груди.

На особистій сторінці в інстаграмі модель зі світовим ім'ям Алла Костромічова опублікувала фото зі зйомок шоу "Супер топ-модель по-українськи". Для одного з випробувань зірка обрала провокативний look, який фантастично підкреслив всі принади її тіла.

До теми У відвертому боді та колготках в сіточку: Алла Костромічова підкорила сексуальним образом

Вона постала в образі total red, до якого додала зухвалі чорні колготки в сіточку. На ній елегантний топ з довгими рукавами, дуже глибоким декольте і зав'язкою під грудьми. Під нього Алла Костромічова не одягла бюстгальтер, тому її оголені груди побачила багатотисячна аудиторія глядачів та шанувальники в мережі. Розкішний бюст вона прикрила вишуканим масивним кольє, яке стало бездоганною деталлю образу.

Модель одягла високі червоні трусики, які гарно поєднались з топом і колготками. Стилісти вклали довге волосся зірки назад, зробивши мокрий ефект, та нанесли зухвалий макіяж з чорними тінями, акцентувавши на очах. Алла Костромічова позувала сидячи в на тлі закинутої будівлі, що створило особливу атмосферу для пікантного кадру.



Алла Костромічова у пікантному образі / Фото Instagram / @alla