Ведущая шоу "Супер топ-модель по-украински" и муза Александра Маккуина похвасталась телом в крайне сексуальном наряде, который подобрала для съемок рейтингового проекта. Алла Костромичева не стала одевать белье и показала публике обнаженную грудь.

На личной странице в инстаграме модель с мировым именем Алла Костромичева опубликовала фото со съемок шоу "Супер топ-модель по-украински". Для одного из испытаний звезда выбрала провокационный look, который фантастически подчеркнул все прелести ее тела.

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Она предстала в образе total red, к которому добавила дерзкие черные колготки в сеточку. На ней элегантный топ с длинными рукавами, очень глубоким декольте и завязкой под грудью. Под него Алла Костромичева не надела бюстгальтер, поэтому ее обнаженную грудь увидела многотысячная аудитория зрителей и поклонники в сети. Роскошный бюст она прикрыла изысканным массивным колье, которое стало безупречной деталью образа.

Модель надела высокие красные трусики, которые хорошо сочетаются с топом и колготками. Стилисты уложили длинные волосы звезды назад, сделав мокрый эффект, и нанесли дерзкий макияж с черными тенями, акцентировав на глазах. Алла Костромичева позировала сидя в на фоне заброшенного здания, что создало особую атмосферу для пикантного кадра.



Алла Костромичева в пикантном образе / Фото Instagram / @alla