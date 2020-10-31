Ведущая шоу "Супер топ-модель по-украински" Алла Костромичева для одного из испытаний 3 выпуска выбрала крайне откровенный образ. Звезда показала фантастически длинные ножки в вызывающем боди, взбудоражив сеть.

На личной странице в инстаграме модель с мировым именем Алла Костромичева показала провокационный образ, который выбрала для съемок шоу "Супер топ-модель по-украински". Она сфотографировалась на съемочной площадке, поххваставшись стройными ножками.

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Алла Костромичева позировала в изысканном боди оливкового цвета, которое прекрасно выделяло грудь и акцентировало на бедрах. Наверх она накинула короткий серый пиджак классического покроя, который прикрыл пикантный бюст. Образ завершили дерзкие колготки в сеточку и черные кожаные ботфорты. Волосы знаменитость собрала в элегантную прическу, а из аксессуаров подобрала массивные серьги с камнями. Стилисты сделали модели достаточно необычный макияж, подчеркнув лишь глаза тенями в тон к боди.

Ведущая шоу Алла Костромичева позировала сидя перед камерами и смело задрала ноги, от которых невозможно отвести глаз. Она выглядела очень сексуально, что подтверждает более 45 тысяч лайков.



Алла Костромичева в боди / Фото Instagram / @alla