39-летняя американская певица Бейонсе стала звездой декабрьского выпуска журнала British Vogue. Для обложки глянца звезда выбрала провокационный образ – прозрачный комбинезон, который эффектно подчеркнул ее пышные прелести.

На личной странице в инстаграме артистка с мировым именем Бейонсе показала результат съемки для издания Vogue. Фотосессию она устроила в довольно откровенных образах, феерично вернувшись на страницы глянца.

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Певица для обложки позировала в прозрачном комбинезоне от бренда Mugler, который сексуально облегал фигуру звезды. Под наряд она не стала одевать белье, интимные зоны тела звезды прикрыли черные вставки. Look довершили черные туфли на шпильках с острым носком, массивные серьги и браслет с камнями.

Стилисты сделали Бейонсе пышную прическу, распустив волосы, а сама модель выбрала довольно экстравагантную позу. Исполнительница, опершись на руки, эффектно подняла правую ногу вверх, продемонстрировав красивую растяжку.



Бейонсе на обложке Vogue / Фото Instagram / @beyonce

Второй образ Бейонсе не менее роскошный. На ней изысканный черный жакет с объемными вставками красного цвета на рукавах. Этот наряд от известного британского модельера Александра Маккуина. Под расстегнутый пиджак певица не стала одевать ни рубашку, ни топ, скрыв пикантное декольте за многочисленными золотыми цепочками. В лакированных туфлях и черных колготах она позировала сидя. Образ дополнили элегантная прическа и вечерний макияж с лавандовыми тенями.

Третий аутфит звезды – наряд из новой коллекции Canari Drip от Adidas. Бейонсе предстала в обтягивающем комбинезоне кислотного цвета на бретелях, который великолепно подчеркнул большую грудь. Его довершили прозрачная накидка, панама и серебристые босоножки.



Бейонсе на обложке Vogue / Фото Instagram / @beyonce