39-річна американська співачка Бейонсе стала зіркою грудневого випуску журналу British Vogue. Для обкладинки глянцю зірка обрала провокативний образ – прозорий комбінезон, який ефектно підкреслив пишні принади.

На особистій сторінці в інстаграмі артистка зі світовим ім'ям Бейонсе показала результат зйомки для видання Vogue. Фотосесію вона влаштувала в досить відвертих образах, феєрично повернувшись на сторінки глянцю.

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Співачка для обкладинки позувала у прозорому комбінезоні від бренду Mugler, який сексуально облягав фігуру зірки. Під вбрання вона не стала одягати білизну, інтимні зони тіла зірки прикрили чорні вставки. Look довершили чорні туфлі на шпильках з гострим носком, масивні сережки і браслет з камінням.

Стилісти зробили Бейонсе пишну зачіску, розпустивши волосся, а сама модель обрала досить екстравагантну позу. Виконавиця, спершись на руки, ефектно підняла праву ногу догори, продемонструвавши гарну розтяжку.



Бейонсе на обкладинці Vogue / Фото Instagram / @beyonce

Другий образ Бейонсе не менш розкішний. На ній вишуканий чорний жакет з об'ємними вставками червоного кольору на рукавах. Це вбрання від відомого британського модельєра Александра Макквіна. Під розстебнутий піджак співачка не стала одягати ані сорочку, ані топ, приховавши пікантне декольте за численними золотими ланцюжками. У лакованих туфлях і чорних колготах вона позувала сидячи. Образ доповнили елегантна зачіска та вечірній макіяж з лавандовими тінями.

Третій аутфіт зірки – вбрання з нової колекції Canari Drip від Adidas. Бейонсе постала в обтислому комбінезоні кислотного кольору на бретелях, який чудово підкреслив великі груди. Його довершили прозора накидка, панама і сріблясті босоніжки.



Бейонсе на обкладинці Vogue / Фото Instagram / @beyonce