Ведуча шоу "Супер топ-модель по-українськи" Алла Костромічова для одного з випробувань 3 випуску обрала вкрай відвертий образ. Зірка показала фантастично довгі ніжки в зухвалому боді, розбурхавши мережу.

На особистій сторінці в інстаграмі модель зі світовим ім'ям Алла Костромічова показала провокативний образ, який обрала для зйомок шоу "Супер топ-модель по-українськи". Вона сфотографувалась на знімальному майданчику, похизувавшись стрункими ніжками.

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Алла Костромічова позувала у вишуканому боді оливкового кольору, яке чудово виділяло груди та акцентувало на стегнах. Наверх вона накинула короткий сірий піджак класичного крою, який прикрив пікантний бюст. Образ довершили зухвалі колготки в сіточку та чорні шкіряні ботфорти. Волосся знаменитість зібрала в елегантну зачіску, а з аксесуарів підібрала масивні сережки з камінням. Стилісти зробили моделі досить незвичний макіяж, підкресливши лише очі тінями в тон до боді.

Ведуча шоу Алла Костромічова позувала сидячи перед камерами і сміливо задерла ноги, від яких неможливо відвести очей. Вона виглядала дуже сексуально, що підтверджує понад 45 тисяч лайків.



Алла Костромічова в боді / Фото Instagram / @alla