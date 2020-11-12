У Нью-Йорку розпочались зйомки перезапуску "Пліткарки". Головні ролі у стрічки отримали маловідомі актриси, які вже підкорили мережу еротичними фото. Хто зіграє у новій "Пліткарці" – дізнавайтесь у матеріалі LifeStyle 24.

Перезапуск "Пліткарки": що відомо про серіал

Серіал "Пліткарка" був одним із найпопулярніших підліткових телепроєктів, який транслювали з 2007 до 2012 років. За пригодами Блер та Серени, а також їхніх друзів з елітної школи спостерігала не тільки загадкова "пліткарка", але й весь світ. Тому завершення стрічки засмутило мільйонів кіноманів. Минуло 8 років, як представники HBO оголосили про перезапуск "Пліткарки", інформує 24 канал.

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Відомо, що жодна із зірок попередніх сезонів не з'явиться у цих серіях. Водночас сюжетну лінію автори проєкту частково збережуть: серіал розкаже про нове покоління "золотої" молоді, а також переживання та сучасні реалії, якими живуть підлітки. А всі події з життя головних героїв активно описуватиме анонім у блозі "Пліткарка". Та які секрети можуть приховувати діти багатіїв – глядачі побачать вже в 2021 році.

Наразі ж мережу розбурхали перші фото зі знімального майданчика. З нагоди старту зйомок ми вирішили показати, які сексуальні актриси отримали головні ролі у "Пліткарці".

Найсексуальніші фото актрис нової "Пліткарки"

Зіон Морено

Техаська модель-трансгендер Зіон Морено тільки починає свою кар'єру у Голлівуді. Дівчина зіграла у фільмі жахів "К-12" і драматичному серіалі Control Z. Саме ці стрічки допомогли Зіон Морено показати свій талант і привернути увагу продюсерів нової "Пліткарки".

А у мережі красуня добре відома звабливими знімкам. Зіон залюбки позує у спідній білизні та розбурхує блог оголеними кадрами.

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Саванна Смітт

А от для Саванни Смітт роль у "Пліткарці" буде першою. За даними ЗМІ, вона поєднує зйомки з навчанням, адже є однією з найкращих студенток Школи мистецтв у Нью-Йорку.

Емілі Елін Лінд

Білявка Емілі Елін Лінд стала першою, кого автори "Пліткарки" затвердили на роль. А все тому, що дівчина добре відома за фільмом жахів "Няня", який вийшов на Netflix.

Вітні ПІк

Актриса Вітні ПІк також має довід у зйомках. Харизматична дівчина вже виконала роль у фільмі "Велика гра" та серіалі "Моторошні пригоди Сабріни".

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Джордан Александр

Отримала роль у новій "Пліткарці" і співачка та актриса Джордан Александр. Дівчина полюбляє приміряти сексуальні образи, тому впевнені, що і її роль в серіалі буде такою ж спекотною, як фото у блозі.