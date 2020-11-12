В Нью-Йорке начались съемки перезапуска "Сплетницы". Главные роли в ленте получили малоизвестные актрисы, которые уже покорили сеть эротическими фото. Кто сыграет в новой "Сплетнице" – узнавайте в материале LifeStyle 24.

Перезапуск "Сплетницы": что известно о сериале

Сериал "Сплетница" был одним из самых популярных подростковых телепроектов, который транслировали с 2007 до 2012 лет. За приключениями Блэр и Серены, а также их друзей из элитной школы наблюдала не только загадочная "сплетница", но и весь мир. Поэтому завершение ленты расстроило миллионов киноманов. Прошло 8 лет, как представители HBO объявили о перезапуске "Сплетницы", информирует 24 канал.

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Известно, что ни одна из звезд предыдущих сезонов не появится в этих сериях. В то же время сюжетную линию авторы проекта частично сохранят: сериал расскажет о новом поколении "золотой" молодежи, а также переживания и современные реалии, которыми живут подростки. А все события из жизни главных героев будет активно описывать аноним в блоге "Сплетница". И какие секреты могут скрывать дети богачей – зрители увидят уже в 2021 году.

Теперь же сеть взбудоражили первые фото со съемочной площадки. По случаю старта съемок мы решили показать, какие сексуальные актрисы получили главные роли в "Сплетнице".

Сексуальные фото актрис новой "Сплетницы"

Зион Морено

Техасская модель-трансгендер Зион Морено только начинает свою карьеру в Голливуде. Девушка сыграла в фильме ужасов "К-12" и драматическом сериале Control Z. Именно эти ленты помогли Зион Морено показать свой талант и привлечь внимание продюсеров новой "Сплетницы".

А в сети красавица хорошо известна обольстительными снимкам. Зион охотно позирует в нижнем белье и будоражит блог обнаженными кадрами.

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Саванна Смит

А вот для Саванны Смит роль в "Сплетнице" будет первой. По данным СМИ, она сочетает съемки с учебой, ведь является одной из лучших студенток Школы искусств в Нью-Йорке.

Эмили Элин Линд

Блондинка Эмили Элин Линд стала первой, кого авторы "Сплетницы" утвердили на роль. А все потому, что девушка хорошо известна по фильму ужасов "Няня", который вышел на Netflix.

Уитни Пик

Актриса Уитни Пик также имеет опыт в съемках. Харизматичная девушка уже исполнила роль в фильме "Большая игра" и сериале "Жуткие приключения Сабрины".

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Джордан Александр

Получила роль в новой "Сплетнице" и певица и актриса Джордан Александр. Девушка любит примерять сексуальные образы, поэтому уверены, что и ее роль в сериале будет такой же горячей, как фото в блоге.