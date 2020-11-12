Перезапуск популярного сериала "Сплетница" решили не откладывать. В начале ноября 2020 года начались съемки ленты, а в сети уже появились первые фото.

Первые фото со съемок новой "Сплетницы"

Эффектные кадры сделали на съемочной площадке 10 ноября 2020 года. Авторы "Сплетницы" отсняли диалоги главных героев на лестнице музея "Метрополитен". Это, по данным Just Jared, является одной из самых популярных локаций города для кинопроизводителей.

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Перед камерой папарацци предстали едва ли не все главные герои перезапуска "Сплетницы". В кадре можно увидеть Эмили Элин Линд, Уитни Пик, Тави Гэвинсона, Томаса Догерти и других актеров. Многие из них предстанут в школьной форме, которую дополнили стильными пиджаками или худи.

Что известно о перезапуске "Сплетницы"

Впервые о съемках новой "Сплетницы" заговорили в июле 2019 года. Тогда представители HBO официально подтвердили, что перезапуск проекта состоится. Они отметили, что весь актерский состав обновили, поэтому поклонникам сериала не стоит ожидать возвращения любимых подруг Блэр и Серены.

Сюжет "Сплетницы" пока не рассекречивают. Известно только, что все события будут разворачиваться вокруг учеников элитной школы Нью-Йорка. Богачи будут ссориться, влюбиться, переживать трудности и пытаться находить общий язык с родителями. А за всем будет пристально следить "сплетница", которая будет разносить по всему Нью-Йорку секреты главных героев.