Перезапуск популярного серіалу "Пліткарка" вирішили не відкладати. На початку листопада 2020 року розпочались зйомки стрічки, а в мережі вже з'явились перші фото.

Перші фото зі зйомок нової "Пліткарки"

Ефектні кадри зробили на знімальному майданчику 10 листопада 2020 року. Автори "Пліткарки" відзняли діалоги головних героїв на сходах музею "Метрополітен". Це, за даними Just Jared, є однією з найпопулярніших локацій міста для кіновиробників.

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Перед камерою папараці постали чи не всі головні герої перезапуску "Пліткарки". В кадрі можна побачити Емілі Елін Лінд, Вітні Пік, Таві Гевінсона, Томаса Догерті та інших акторів. Багато з них постануть у шкільній формі, яку доповнили стильними піджаками чи худі.

Що відомо про перезапуск "Пліткарки"

Вперше про зйомки нової "Пліткарки" заговорили у липні 2019 року. Тоді представники HBO офіційно підтвердили, що перезапуск проєкту відбудеться. Вони наголосили, що весь акторський склад оновили, відтак прихильникам серіалу не варто очікувати на повернення улюблених подруг Блер і Серени.

Сюжет "Пліткарки" поки не розсекречують. Відомо тільки, що всі події розгортатимуться довкола учнів елітної школи Нью-Йорка. Багатії будуть сваритись, закохуватись, переживати труднощі та намагатимуться знаходити спільну мову з батьками. А за всім буде пильно стежити "Пліткарка", яка розноситиме по всьому Нью-Йорку секрети головних героїв.