Австралійська кіноакторка Кейт Бланшетт, голова журі Венеційського кінофестивалю виступила з гучною заявою. Жінка попросила називати її "актором", а не "акторкою".

51-річна австралійська акторка Кейт Бланшетт, відома за участю у трилогії "Володар перснів", а також голова журі Венеційського кінофестивалю попросила не називати її "акторкою". Про це повідомляє CNN.

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У день відкриття фестивалю її запитали, що вона думає стосовно гендерно-нейтральних нагород, котрі будуть вручати тепер на Берлінському кінофестивалі замість "найкращих акторів" та "акторок".

Не думайте, що це політична заява, але я завжди позиціонувала себе як акторка. Я не вважаю, що в нас є хороші гендерні визначення. Тому належу до того покоління, де слово "акторка" звучатиме для мене принижуюче. Гадаю, я маю право претендувати на іншу реальність,

– заявила Кейт Бланшетт.

Також акторка додала, що "хороші вистави" однаково залишаться "хорошими виставами".

Нагадаємо, що раніше Берлінале зробили висновок не надавати призи за роль "найкращого актора" та "акторки". Натомість будуть вручатися гендерно-нейтральні нагороди за найкращу головну роль і найкращу роль другого плану.