Австралийская киноактриса Кейт Бланшетт, председатель жюри Венецианского кинофестиваля выступила с громким заявлением. Женщина попросила называть ее "актером", а не "актрисой".

51-летняя австралийская актриса Кейт Бланшетт, известная по участию в трилогии "Властелин колец", а также председатель жюри Венецианского кинофестиваля попросила не называть ее "актрисой". Об этом сообщает CNN.

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В день открытия фестиваля ее спросили, что она думает относительно гендерно-нейтральных наград, которые будут вручать теперь на Берлинском кинофестивале вместо "лучших актеров" и "актрис".

Не думайте, что это политическое заявление, но я всегда позиционировала себя как актриса. Я не считаю, что у нас есть хорошие гендерные определения. Поэтому принадлежу к тому поколению, где слово "актриса" будет звучать для меня унижающее. Думаю, я имею право претендовать на другую реальность,

– заявила Кейт Бланшетт.

Также актриса добавила, что "хорошие спектакли" все равно останутся "хорошими спектаклями".

Напомним, что ранее Берлинале сделали вывод не предоставлять призы за роль "лучшего актера" и "актрисы". Вместо этого будут вручаться гендерно-нейтральные награды за лучшую главную роль и лучшую роль второго плана.