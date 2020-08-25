Берлинале – один из самых престижных кинофестивалей Европы – недавно заявил о реорганизации призов. Впервые в истории конкурса будут вручаться гендерно-нейтральные награды.

Организаторы Берлинского кинофестиваля решили отменить традиционные номинации за лучшую мужскую и женскую роль. Об этом они сообщили на официальном сайте.

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Зато будут вручаться гендерно-нейтральные награды за лучшую главную роль и лучшую роль второго плана.

Мы считаем, что отмена разделения наград по признаку пола – это сигнал к более гендерно-чувствительному пониманию в киноиндустрии,

– написали организаторы.

Так же приняли решение отказаться от премии "Серебряный медведь Альфреда Бауэра". "Вручение премии было приостановлено в 2020 году в связи с новыми выводами о первом директоре Берлинале Альфреде Бауэре при Национал-Социалистической партии", – сообщили на сайте. Историческое исследование о Бауэре будет опубликовано и доступно в конце лета.



Элио Германо, Паула Бер и Бейран Расулоф на торжественном награждении / berlinale.de

Теперь на Берлинаре будет восемь наград: