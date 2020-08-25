На Берлінському кінофестивалі вручатимуть гендерно-нейтральні призи: що про це відомо
Берлінале – один з найпрестижніших кінофестивалів Європи, нещодавно заявив про реорганізацію призів. Вперше за історію конкурсу, нагороди будуть вручатися гендерно-нейтральні.
Організатори Берлінського кінофестивалю вирішили скасувати традиційні номінації за кращу чоловічу та жіночу роль. Про це вони повідомили на офіційному сайті. –
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Натомість будуть вручатися гендерно-нейтральні нагороди за найкращу головну роль і найкращу роль другого плану.
Ми вважаємо, що скасування поділу нагород за ознакою статі – це сигнал до більш гендерно-чутливого розуміння в кіноіндустрії,
– написали організатори.
Так само прийняли рішення відмовитися від премії "Срібний ведмідь Альфреда Бауера". "Вручення премії було призупинено у 2020 році у зв'язку з новими висновками про першого директора Берлінале Альфреда Бауера при Націонал-Соціалістичній партії", – повідомили на сайті. Історичне дослідження про Бауера буде опублікованим та доступним наприкінці літа.
Еліо Германо, Паула Бер та Бейран Расулоф на урочистому нагородженні / berlinale.de
Тепер на Берлінаре буде вісім нагород:
- "Золотий ведмідь" за Найкращий фільм (вручається продюсерам фільму);
- Приз великого журі «Срібний ведмідь»;
- "Срібний ведмідь" за кращу режисуру;
- Приз журі «Срібний ведмідь»;
- "Срібний ведмідь" за кращу головну роль;
- "Срібний ведмідь" за кращу роль другого плану;
- "Срібний ведмідь" за Найкращий сценарій;
- "Срібний ведмідь" за видатні художні досягнення.