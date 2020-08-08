47-річний британський актор Джуд Лоу насолоджується подружнім життям з молодою коханою Філіпою Коен. На початку березня ЗМІ повідомляли, що дружина знаменитості вагітна, а тепер у мережі з'явилися фото, судячи з яких, у подружжя вже народився малюк.

Під час прогулянки Лондоном, на яку пара відправилася в березні, папараці вдалося зробити декілька ексклюзивних фото, де Філіпа намагалася приховати чималий животик за об'ємним одягом. Тепер на сайті видання The Daily Mail з'явилися світлини, на яких немає жодного натяку на вагітність 33-річної Коен.

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Знімки вкотре були зроблені на вулицях Лондона. На них Філіпа зображена стрункою, округлого животика, який раніше не можна було приховати, вже немає. Для дівчини ця дитина стала першою, а от 47-річний Джуд вшосте відчув, що таке батьківство.

Коен одягнула чорну сукню, яка гарно підкреслила її фігуру. Також її літній образ складався із взуття на низькій підошві, великої світлої сумки та сонцезахисних окулярів. Джуд був поруч із коханою у спортивному вбранні та захисній масці.

Наразі сам актор та його дружина новину про появу малюка на світ не коментують. Тому його стать, ім'я та дата народження поки що невідомі.

Що відомо про особисте життя Джуда Лоу?

Їхня історія кохання розпочалася в червні 2015 року. Проте пара ретельно оберігала свої стосунки від сторонніх очей. Чутки про весілля 47-річного Джуда та 33-річної Філіпи з'явилися в мережі ще в лютому 2019 року. 30 квітня зірки відсвяткували особливий день у колі близьких людей, без журналістів. Для Лоу це вже другий шлюб. Раніше він був одружений з акторкою Сейді Фост, з якою має троє спільних дітей.

Пізніше він мав романтичні стосунки з Сієнною Міллер. З цією жінкою він неодноразово "сходився", проте голлівудський ловелас не втрачав нагоди зав'язувати й інші романи. У результаті народилося ще двоє дітей – доньки від моделі Саманти Берк та співачки Кетрін Берг.