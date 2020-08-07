Відому голлівудську акторку, зірку стрічки "Щоденник пам'яті" Рейчел Мак-Адамс запідозрили у вагітності. У мережі з'явилися фотографії, на яких видно її нібито вагітний животик.

Днями акторку зазнімкували папараці під час того, як вона гуляла з сином. На кадрах, які опублікувало видання The Daily Mail, знаменитість зображена у вбранні, яке підкреслює її особливий стан.

Читайте також Переможець Євробачення-2015 втратив дитину: щемливе зізнання

41-річна зірка "Щоденнику пам'яті" вперше стала мамою у 2018 році. Тоді на світ з'явився її син. На прогулянку з ним канадська акторка відправилася в одязі вільного крою, який не зміг приховати чималого животика. Після оприлюднених у ЗМІ кадрів почали говорити про другу вагітність Рейчел, яку вона приховує від широкого загалу.

Наразі знаменитість жодним чином не прокоментувала такі здогадки, не спростувала та не підтвердила інформацію. Вона ретельно приховує сімейне життя від публіки. Після народження первітска пройшло вже два роки, проте вона досі не розсекретила його ім'я.

Що відомо про Рейчел Мак-Адамс?

Рейчел Мак-Адамс – канадська акторка. У 2004 році зірка отримала роль у фільмі "Погані дівчиська". У тому ж році вона зіграла Еллі Хемілтон у стрічці "Щоденник пам'яті". Найбільшу популярність їй принесли роботи "Шерлок Холмс" (2009) і "Ранковий підйом" (2010).

"Щоденник пам'яті" – трейлер: дивіться відео онлайн