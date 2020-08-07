Известную голливудскую актрису, звезду фильма "Дневник памяти" Рэйчел Макадамс заподозрили в беременности. В сети появились фотографии, на которых видно ее якобы беременный животик.

На днях актрису заметили папарацци во время того, как она гуляла с сыном. На кадрах, которые опубликовало издание The Daily Mail, знаменитость изображена в наряде, который подчеркивает ее особое состояние.

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41-летняя звезда "Дневника памяти" впервые стала мамой в 2018 году. Тогда на свет появился ее сын. На прогулку с ним канадская актриса отправилась в одежде свободного покроя, что не смогла скрыть большого животика. После обнародованных в СМИ кадров начали говорить о второй беременности Рэйчел, которую она скрывает от широкой общественности.

Сейчас знаменитость никак не прокомментировала такие догадки, не опровергла и не подтвердила информацию. Она тщательно скрывает семейную жизнь от публики. После рождения первенца прошло уже два года, однако она до сих пор не рассекретила его имя.

Что известно о Рэйчел Макадамс?

Рэйчел Макадамс – канадская актриса. В 2004 году звезда получила роль в фильме "Дрянные девчонки". В том же году она сыграла Элли Хэмилтон в фильме "Дневник памяти". Наибольшую известность ей принесли работы "Шерлок Холмс" (2009) и "Утренний подъем" (2010).

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