47-летний британский актер Джуд Лоу наслаждается супружеской жизнью с молодой возлюбленной Филиппой Коэн. В начале марта СМИ сообщали, что жена знаменитости беременна, а теперь в сети появились фото, судя по которым, у супругов уже родился малыш.

Во время прогулки по Лондону, на которую пара отправилась в марте, папарацци удалось сделать несколько эксклюзивных фото, где Филиппа пыталась скрыть большой животик за объемной одеждой. Теперь на сайте издания The Daily Mail появились фотографии, на которых нет ни одного намека на беременность 33-летней Коэн.

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Снимки в очередной раз были сделаны на улицах Лондона. На них Филиппа изображена стройной, округлого животика, который ранее нельзя было скрыть, уже нет. Для девушки этот ребенок стал первым, а вот 47-летний Джуд шестой раз почувствовал, что такое отцовство.

Коэн надела черное платье, которое хорошо подчеркнуло ее фигуру. Также ее летний образ состоял из обуви на низкой подошве, большой светлой сумки и солнцезащитных очков. Джуд был рядом с любимой в спортивном костюме и защитной маске.

Сейчас сам актер и его жена новость о появлении малыша на свет не комментируют. Поэтому его пол, имя и дата рождения пока неизвестны.

Что известно о личной жизни Джуда Лоу?

Их история любви началась в июне 2015 года. Однако пара тщательно оберегала свои отношения от посторонних глаз. Слухи о свадьбе 47-летнего Джуда и 33-летней Филиппы появились в сети еще в феврале 2019 года. 30 апреля звезды отпраздновали особый день в кругу близких людей, без журналистов. Для Лоу это уже второй брак. Ранее он был женат на актрисе Сейди Фост, с которой имеет трех общих детей.

Позже у него были романтические отношения с Сиенной Миллер. С этой женщиной он неоднократно "сходился", однако голливудский ловелас не терял возможности завязывать и другие романы. В результате родилось еще двое детей – дочери от модели Саманты Берк и певицы Кэтрин Берг.