Відомий британський актор Джуд Лоу став батьком в шостий раз. Його дружина Філіпа Коен народила первістка. Джуд має п'ятеро дітей також від попереднього шлюбу і стосунків.

Раніше ЗМІ повідомляли про ймовірне народження дитини в Джуда Лоу, однак сам актор ніяк не підтверджував цю інформацію. Але на "Вечірньому шоу з Джиммі Феллоном" британський актор офіційно заявив, що в нього народилась шоста дитина.

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47-річний кіноактор назвав досвід вагітності та пологів під час пандемії незвичайним.

Це дійсно вражаюче. Ми відчуваємо себе щасливими, тому що ми якраз виявилися в той час, коли ми могли, як сім'я, просто гніздитися і насолоджуватися товариством один одного і кожним днем разом,

– розповів Джуд Лоу.

Ведучий Джиммі Феллон привітав актора в ефірі і зізнався, що це круто. Джуд став батьком втретє, тоді як його 33-річна дружина Філіпа вперше.

Дивитися "Вечірнє шоу з Джиммі Феллоном" онлайн:

Романтичні стосунки Джуда Лоу

Зазначимо, що Джуд Лоу одружився з Філіпою Коен навесні 2019 року, тоді як чутки про їхнє кохання з'явилися ще в 2015. Раніше він був одружений з акторкою Сейді Фост, з якою має троє спільних дітей.

Пізніше він мав стосунки з Сієнною Міллер. З нею він неодноразово сходився, проте зав'язував й інші романи. У результаті в актора народилося ще двоє дітей – доньки від моделі Саманти Берк та співачки Кетрін Берг.