Известный британский актер Джуд Лоу стал отцом в шестой раз. Его жена Филиппа Коэн родила первенца. У Джуда уже есть пять детей от предыдущего брака и отношений.

Ранее СМИ сообщали о вероятном рождении ребенка у Джуда Лоу, однако сам актер никак не подтверждал эту информацию. Но на "Вечернем шоу с Джимми Феллоном" британский актер официально заявил, что у него родился шестой ребенок.

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47-летний киноактер назвал опыт беременности и родов во время пандемии необычным.

Это действительно впечатляюще. Мы чувствуем себя счастливыми, потому что мы как раз оказались в то время, когда мы могли, как семья, просто гнездиться и наслаждаться обществом друг друга и каждым днем вместе,

– рассказал Джуд Лоу.

Ведущий Джимми Фэллон поздравил актера в эфире и признался, что это круто. Джуд стал отцом в третий раз, тогда как его 33-летняя жена Филиппа впервые.

Смотреть "Вечернее шоу с Джимми Фэллоном" онлайн:

Романтические отношения Джуда Лоу

Отметим, что Джуд Лоу женился на Филиппе Коэн весной 2019 года, тогда как слухи об их любви появились еще в 2015. Ранее он был женат на актрисе Сэйди Фост, с которой воспитывает троих совместных детей.

Позже у него были отношения с Сиенной Миллер. С ней он неоднократно сходился, однако завязывал и другие романы. В результате у актера родилось еще двое детей – дочери от модели Саманты Берк и певицы Кэтрин Берг.