90-річний Григорій Чапкіс одружився четвертий раз: жінка є ровесницею онуки хореографа
Український хореограф Григорій Чапкіс одружився четвертий раз. Ім'я жінки він не називає, однак відомо, що дружина маестро бального танцю молодша від нього на 51 рік.
Темою вчорашнього ефіру "Танців з зірками" став рік, у якому доленосні події вирішували життя учасників. Один з найвідоміших українських хореографів Григорій Чапкіс розповів, який рік змінив його, повідомляє 24 канал.
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Хореограф зізнався, що 2020 рік став для нього дуже важливим. Чапкісу виповнилося 90 років, а ще він одружився.
Я намагаюся бути гідним тієї жінки, яка присвятила мені свої роки на заході мого життя,
– сказав Григорій Чапкіс.
Він не розголошує ім'я своєї обраниці. Однак минулого року, коли давав інтерв'ю "Світському життю", то зізнався, що зустрічається з жінкою, що на 52 роки молодша за нього. Зазначимо, що вона є одноліткою внучки Чапкіса – Ганни Сафрончик.
Народний артист України тоді висловив сподівання, що дружина буде з ним до кінця його життя. "Я зайшов випадково до магазину та закашлявся. Директор цього магазину говорить: "Ви що, кашляєте, так? Ось вам таблеточка, вона допоможе". Все. Побув там, придбав собі білу каблучку і пішов. Наступного дня о 9 годині ранку дзвінок: "А ви випили таблетку?". Зараз це моя дружина, – розповів хореограф."
Хореограф зазначив, що вона зустрічається з ним не через гроші, бо навіть багатша. Все ж, Чапкіс не хотів в той час одружуватися, але, очевидно, змінив своє рішення.