Український хореограф Григорій Чапкіс одружився четвертий раз. Ім'я жінки він не називає, однак відомо, що дружина маестро бального танцю молодша від нього на 51 рік.

Темою вчорашнього ефіру "Танців з зірками" став рік, у якому доленосні події вирішували життя учасників. Один з найвідоміших українських хореографів Григорій Чапкіс розповів, який рік змінив його, повідомляє 24 канал.

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Хореограф зізнався, що 2020 рік став для нього дуже важливим. Чапкісу виповнилося 90 років, а ще він одружився.

Я намагаюся бути гідним тієї жінки, яка присвятила мені свої роки на заході мого життя,

– сказав Григорій Чапкіс.

Він не розголошує ім'я своєї обраниці. Однак минулого року, коли давав інтерв'ю "Світському життю", то зізнався, що зустрічається з жінкою, що на 52 роки молодша за нього. Зазначимо, що вона є одноліткою внучки Чапкіса – Ганни Сафрончик.

Народний артист України тоді висловив сподівання, що дружина буде з ним до кінця його життя. "Я зайшов випадково до магазину та закашлявся. Директор цього магазину говорить: "Ви що, кашляєте, так? Ось вам таблеточка, вона допоможе". Все. Побув там, придбав собі білу каблучку і пішов. Наступного дня о 9 годині ранку дзвінок: "А ви випили таблетку?". Зараз це моя дружина, – розповів хореограф."

Хореограф зазначив, що вона зустрічається з ним не через гроші, бо навіть багатша. Все ж, Чапкіс не хотів в той час одружуватися, але, очевидно, змінив своє рішення.