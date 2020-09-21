Украинский хореограф Григорий Чапкис женился четвертый раз. Имя женщины он не называет, однако известно, что жена маэстро бального танца моложе его на 51 год.

Темой вчерашнего эфира "Танцев со звездами" стал год, в котором судьбоносные события решали жизни участников. Один из самых известных украинских хореографов Григорий Чапкис рассказал, как год изменил его, сообщает 24 канал.

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Хореограф признался, что 2020 год стал для него очень важным. Чапкису исполнилось 90 лет, а еще он женился.

Я стараюсь быть достойным той женщины, которая посвятила мне свои годы на закате моей жизни,

– сказал Григорий Чапкис.

Он не разглашает имя своей избранницы. Однако в прошлом году, когда давал интервью "Светской жизни", то признался, что встречается с женщиной, на 52 года моложе его. Отметим, что она является сверстницей внучки Чапкиса – Анны Сафрончик.

Народный артист Украины тогда выразил надежду, что жена будет с ним до конца его жизни. "Я зашел случайно в магазин и закашлялся. Директор этого магазина говорит: "Вы что, кашляете, да? Вот вам таблеточка, она поможет". Все. Побыл там, приобрел себе белое кольцо и ушел. На следующий день в 9 часов утра звонок: "А вы выпили таблетку?". Сейчас это моя жена, – рассказал хореограф."

Хореограф отметил, что она встречается с ним не из-за денег, потому что даже богаче. Все же, Чапкис не хотел в то время жениться, но, очевидно, изменил свое решение.