13 серпня у світі відзначають Міжнародний день шульги. Виявляється, у Голлівуді є десятки акторів, які можуть приєднатись до святкування. Та як це впливає на їхню кар'єру – дізнавайтесь у матеріалі LifeStyle 24.

Журналісти 24 каналу підібрали 8 яскравих акторів, які є шульгами. І, впевнені, одиниці кіноманів знали про це.

Цікаво Знамениті голлівудські актори, про справжні імена яких ви могли не здогадуватись

Анджеліна Джолі

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі зіграла у десятках успішних фільмів. Однак у бойовиках прихильники помітили, що вона шульга. За даними західних ЗМІ, автори стрічки про Лару Крофт навіть підбирали зброю, яку легко було перезаряджати лівою рукою.



Анджеліна Джолі в образі Лари Крофт / Фото IMDb

Том Круз

Ще одним знаменитим шульгою є Том Круз. Однак за роки роботи в Голлівуді тільки деякі колеги актора звернули на це увагу, адже у кадрі він може з легкістю битись як правою, так і лівою руками.



Том Круз також є шульгою / Фото Instagram / @tomcruise

Джулія Робертс

Тільки декілька кадрів у фільмах чи особистому блозі вказують на те, що Джулія Робертс – шульга. Та це аж ніяк не впливає на кар'єру знаменитої актриси.



Джулія Робертс / Фото Instagram / @juliaroberts

Сара Джессіка Паркер

А от прихильники Сари Джессіки Паркер переконані, що саме те, що вона є шульгою, допомогло отримати роль у серіалі "Секс і місто". Однак сама акторка не коментує цього.



Сара Джессіка Паркер / Фото The Daily Mail

​А також На що готові голлівудські актори заради ролі: 7 історій, які зможуть здивувати

Скарлетт Йоганссон

Водночас Скарлетт Йоганссон вважає, що її особливість допомагає в роботі. Те, що вона шульга, часто впливає на реалістичність її гри в бойовиках.



Скарлетт Йоганссон / Фото Cinema Blend

Міла Йовович

Голлівудська актриса з українським корінням Міла Йовович також є шульгою. У фільмах вона часто не приховує це, беручи зброю, як їй зручно.



Міла Йовович / Фото Variety

Г'ю Джекман

Актор Г'ю Джекман тільки на автограф-сесіях може показати, що є шульгою. А от у фільмах з легкістю це приховує від прихильників.



Г'ю Джекман / Фото CBR

Дженніфер Лоуренс

Не афішує цього і Дженніфер Лоуренс. Однак на шоу вона завжди бере келих чи ручку лівою рукою.



Дженніфер Лоуренс на шоу / Фото CBS

Та це далеко не весь список голлівудських акторів, які є шульгами. Роберт Де Ніро, Джим Керрі, Брюс Вілліс, Ніколь Кідман, Вілл Фаррел, Кіану Рівз, Демі Мур, Кейт Гадсон, Емма Томпсон, Міккі Рурк та інші зірки входять до цього списку.