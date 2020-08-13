8 знаменитих акторів Голлівуду, які є шульгами
13 серпня у світі відзначають Міжнародний день шульги. Виявляється, у Голлівуді є десятки акторів, які можуть приєднатись до святкування. Та як це впливає на їхню кар'єру – дізнавайтесь у матеріалі LifeStyle 24.
Журналісти 24 каналу підібрали 8 яскравих акторів, які є шульгами. І, впевнені, одиниці кіноманів знали про це.
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Анджеліна Джолі
Голлівудська актриса Анджеліна Джолі зіграла у десятках успішних фільмів. Однак у бойовиках прихильники помітили, що вона шульга. За даними західних ЗМІ, автори стрічки про Лару Крофт навіть підбирали зброю, яку легко було перезаряджати лівою рукою.
Анджеліна Джолі в образі Лари Крофт / Фото IMDb
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Том Круз
Ще одним знаменитим шульгою є Том Круз. Однак за роки роботи в Голлівуді тільки деякі колеги актора звернули на це увагу, адже у кадрі він може з легкістю битись як правою, так і лівою руками.
Том Круз також є шульгою / Фото Instagram / @tomcruise
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Джулія Робертс
Тільки декілька кадрів у фільмах чи особистому блозі вказують на те, що Джулія Робертс – шульга. Та це аж ніяк не впливає на кар'єру знаменитої актриси.
Джулія Робертс / Фото Instagram / @juliaroberts
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Сара Джессіка Паркер
А от прихильники Сари Джессіки Паркер переконані, що саме те, що вона є шульгою, допомогло отримати роль у серіалі "Секс і місто". Однак сама акторка не коментує цього.
Сара Джессіка Паркер / Фото The Daily Mail
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Скарлетт Йоганссон
Водночас Скарлетт Йоганссон вважає, що її особливість допомагає в роботі. Те, що вона шульга, часто впливає на реалістичність її гри в бойовиках.
Скарлетт Йоганссон / Фото Cinema Blend
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Міла Йовович
Голлівудська актриса з українським корінням Міла Йовович також є шульгою. У фільмах вона часто не приховує це, беручи зброю, як їй зручно.
Міла Йовович / Фото Variety
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Г'ю Джекман
Актор Г'ю Джекман тільки на автограф-сесіях може показати, що є шульгою. А от у фільмах з легкістю це приховує від прихильників.
Г'ю Джекман / Фото CBR
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Дженніфер Лоуренс
Не афішує цього і Дженніфер Лоуренс. Однак на шоу вона завжди бере келих чи ручку лівою рукою.
Дженніфер Лоуренс на шоу / Фото CBS
Та це далеко не весь список голлівудських акторів, які є шульгами. Роберт Де Ніро, Джим Керрі, Брюс Вілліс, Ніколь Кідман, Вілл Фаррел, Кіану Рівз, Демі Мур, Кейт Гадсон, Емма Томпсон, Міккі Рурк та інші зірки входять до цього списку.