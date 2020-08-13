13 августа в мире отмечают Международный день левши. Оказывается, в Голливуде есть десятки актеров, которые могут присоединиться к празднованию. И как это влияет на их карьеру – узнавайте в материале LifeStyle 24.

Журналисты 24 канала подобрали 8 ярких актеров, которые являются левшами. И, уверены, единицы киноманов знали об этом.

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Анджелина Джоли

Голливудская актриса Анджелина Джоли сыграла в десятках успешных фильмов. Однако в боевиках поклонники заметили, что она левша. По данным западных СМИ, авторы ленты о Ларе Крофт даже подбирали оружие, которое легко было перезаряжать левой рукой.



Анджелина Джоли в образе Лары Крофт / Фото IMDb

Том Круз

Еще одной знаменитой левшой является Том Круз. Однако за годы работы в Голливуде только некоторые коллеги актера обратили на это внимание, ведь в кадре он может с легкостью драться как правой, так и левой рукой.



Том Круз также является левшой / Фото Instagram / @tomcruise

Джулия Робертс

Только несколько кадров в фильмах или личном блоге указывают на то, что Джулия Робертс – левша. Но это никак не влияет на карьеру знаменитой актрисы.



Джулия Робертс / Фото Instagram / @juliaroberts

Сара Джессика Паркер

А вот поконники Сары Джессики Паркер убеждены, что именно то, что она является левшой, помогло получить роль в сериале "Секс в большом городе". Однако сама актриса не комментирует это.



Сара Джессика Паркер / Фото The Daily Mail

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Скарлетт Йоханссон

В то же время Скарлетт Йоханссон считает, что ее особенность помогает в работе. То, что она левша, часто влияет на реалистичность ее игры в боевиках.



Скарлетт Йоханссон / Фото Cinema Blend

Мила Йовович

Голливудская актриса с украинскими корнями Мила Йовович также является левшой. В фильмах она часто не скрывает это, пользуясь оружием, как ей удобно.



Мила Йовович / Фото Variety

Хью Джекман

Актер Хью Джекман только на автограф-сессиях может показать, что является левшой. А вот в фильмах с легкостью это скрывает от поклонников.



Хью Джекман / Фото CBR

Дженнифер Лоуренс

Не афиширует это и Дженнифер Лоуренс. Однако на шоу она всегда берет бокал или ручку левой рукой.



Дженнифер Лоуренс в шоу / Фото CBS

Но это далеко не весь список голливудских актеров, которые являются левшами. Роберт Де Ниро, Джим Керри, Брюс Уиллис, Николь Кидман, Уилл Фаррел, Киану Ривз, Деми Мур, Кейт Хадсон, Эмма Томпсон, Микки Рурк и другие звезды входят в этот список.