У Голлівуді зняли десятки успішних фільмів, які підкорили глядачів своїм сюжетом. Ба більше, часто персонажі настільки подобаються кіноманам, що їхня смерть у стрічках розчулює навіть досвідчених любителів кіно.

Журналісти 24 каналу підібрали 10 кіногероїв, чию екранну смерть було пережити непросто. Глядачі навіть надсилали свої коментарі режисерам, називаючи такий поворот сюжету несправедливим. Але обережно, у добірці є спойлери!

Тоні Старк

Після виходу на великий екран фільму "Месники: Завершення" у 2019 році чимало кіноманів вибухнули гнівом. У мережі вони заявляли, що смерть Тоні Старка була несправедливою, адже саме Залізна людина привернула увагу до франшизи Marvel. Окрім цього, глядачі згадали, що в останньому фільмі Тоні Старк, якого зіграв Роберт Дауні-молодший, не хотів долучатись до Месників та прагнув жити, спостерігаючи за тим, як росте його донька.



Смерть Тоні Старка викликала обурення в глядачів / Фото We Go This Covered

Джек Доусон

Ще більше обговорень і досі викликає смерть Джека Доусона з фільму "Титанік". Кіномани переконані: автори проєкту могли зробити щасливу кінцівку, адже навіть у теорії персонаж Леонардо Ді Капріо помістився би на дверцятах, які врятували його обраницю від смерті у крижаному океані.



Джек Доусон з "Титаніка" / Фото The Blast

Сіріус Блек

Персонаж Сіріуса Блека настільки сподобався кіноманам, що його смерть довго викликала обговорення. За сюжетом, хрещений батько Гаррі Поттера зіткнувся у двобої з двоюрідною сестрою, що перебувала в Азкабані. Ухиляючись від закляття, він потрапив за чорну завісу.



Сіріус Блек у франшизі "Гаррі Потерр" / Фото The Blast

Стів Тревор

У "Чудо-жінці" також був персонаж, смерть якого вважають несправедливою. Мова йде про Стіва Тревора, який, захищаючи людей і кохану Діану, злітає в літаку, наповненому смертельною отрутою.



Стів Тревор та Диво-жінка / Фото KinoFilms

Меггі Фіцджеральд

Емоційно глядачі сприйняли і смерть Меггі у фільмі "Крихітка на мільйон". Дівчина опинилась прикута до ліжка через підступну і жорстоку витівку її опонентки на рингу. Упродовж усього фільму кіномани очікували, що вона одужає, адже бійці не здаються.



"Крихітка на мільйон" / Фото NDLA

Джеймі Салліван

Обурення та розчарування у глядачів викликав і фінал фільму "Поспішай кохати". І хоч кіномани з перших хвилин стрічки знали, що головна героїня має невиліковну хворобу, вони все ж вірили, що сила кохання зможе врятувати Джеймі.



Джеймі з фільму "Поспішай кохати" / Фото IMDb

Кен Майлз

Співпереживали глядачі і за долю головного героя фільму "Аутсайдери". Кен Майлз мав виграти перегони та увійти в історію Ford. Однак саме цій компанії він віддав не тільки кубок, але й життя.



Кадри з фільму "Аутсайдери" / Фото Deadline

Джон Коффі

Завершити підбірку ми вирішили культовою стрічкою "Зелена миля". Фільм вже переглянули мільйони любителів кіно, які були розчулені сценами страти Джона Коффі.



"Зелена миля" / Фото IMDb