В Голливуде сняли десятки успешных фильмов, которые покорили зрителей своим сюжетом. Более того, часто персонажи настолько нравятся киноманам, что их смерть в фильмах растрогает даже искушенных любителей кино.

Журналисты 24 канала подобрали 10 киногероев, чью экранную смерть было пережить непросто. Зрители даже присылали свои комментарии режиссерам, называя такой поворот сюжета несправедливым. Но осторожно, в подборке есть спойлеры!

Тони Старк

После выхода на большой экран фильма "Мстители: Завершение" в 2019 году немало киноманов взорвались гневом. В сети они заявляли, что смерть Тони Старка была несправедливой, ведь именно Железный человек привлекл внимание к франшизе Marvel. Кроме этого, зрители вспомнили, что в последнем фильме Тони Старк, которого сыграл Роберт Дауни-младший, не хотел приобщаться к Мстителям и стремился жить, наблюдая за тем, как растет его дочь.

Смерть Тони Старка вызвала возмущение у зрителей / Фото We Go This Covered

Джек Доусон

Еще больше обсуждений до сих пор вызывает смерть Джека Доусона из фильма "Титаник". Киноманы уверены: авторы проекта могли сделать счастливую концовку, ведь даже в теории персонаж Леонардо Ди Каприо поместился бы на дверцах, которые спасли его избранницу от смерти в ледяном океане.



Джек Доусон из "Титаника" / Фото The Blast

Сириус Блек

Персонаж Сириуса Блэка настолько понравился киноманам, что его смерть долго вызвала обсуждение. По сюжету, Крестный отец Гарри Поттера столкнулся в поединке с двоюродной сестрой, находившейся в Азкабане. Уклоняясь от заклятия, он попал за черную завесу.

Сириус Блэк во франшизе "Гарри Поттер" / Фото The Blast

Стив Тревор

В "Чудо-женщине" также был персонаж, смерть которого считают несправедливой. Речь идет о Стиве Треворе, который, защищая людей и любимую Диану, взлетает в самолете, наполненном смертельным ядом.

Стив Тревор и Чудо-женщина / Фото KinoFilms

Мегги Фицджеральд

Эмоционально зрители восприняли и смерть Мэгги в фильме "Малышка на миллион". Девушка оказалась прикована к постели из-за коварной и жестокой выходки ее оппонентки на ринге. На протяжении всего фильма киноманы ожидали, что она выздоровеет, ведь бойцы не сдаются.

"Малышка на миллион" / Фото NDLA

Джейми Салливан

Возмущение и разочарование у зрителей вызвал и финал фильма "Спеши любить". Хотя киноманы с первых минут ленты знали, что у главной героини неизлечимая болезнь, они все же верили, что сила любви сможет спасти Джейми.

Джейми из фильма "Спеши любить" / Фото IMDb

Кен Майлз

Сопереживали зрители и за судьбу главного героя фильма "Аутсайдеры". Кен Майлз должен был выиграть гонку и войти в историю Ford. Однако именно этой компании он отдал не только кубок, но и жизнь.

Кадры из фильма "Аутсайдеры" / Фото Deadline

Джон Коффи

Завершить подборку мы решили культовой лентой "Зеленая миля". Фильм уже посмотрели миллионы любителей кино, которые были растроганы сценами казни Джона Коффи.



"Зеленая миля" / Фото IMDb