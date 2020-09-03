8 голлівудських красунь, які "постаріли" у фільмах на кілька десятків років
Всі голлівудські актори хоча б раз за свою кар'єру приміряли незвичні образи. Та наважитись постаріти в кадрі на кілька десятків років – це для відомих красунь непросто.
Журналісти 24 каналу підібрали 8 прикладів, коли голлівудські актриси старіли на кілька десятків років. Фото красунь до і після гриму просто вражають.
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Вайнона Райдер
Голлівудська красуня Вайнона Райдер знялась у культовому фільмі "Едвард Руки-ножиці", коли й було всього 18 років. Саме в цій стрічці актрисі потрібно було зіграти і молоду дівчину, і бабусю. В останню їй допомогли перевтілитись професійні гримери, яким довелось накладати на обличчя американки спеціальну силіконову маску.
Вайнона Райдер у стрічці "Едвард Руки-ножиці" / Фото Womahit
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Даян Лейн
Актриса зіграла маму Супермена у фільмі Зака Снайдера. На час зйомок Даян Лейн було 47 років, однак вік її героїні був поза 60, тому автори проєкту завдяки гриму та перуці допомогли їй постаріти.
Даян Лейн у реальному житті і фільмі / Фото Her Moments
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Міла Йовович
А от Міла Йовович залюбки показала своє обличчя з гримом зблизька. В такому образі актриса зіграла Еліс у бойовику "Оселя зла". За словами Міли, для перевтілення її гримерам знадобилось понад 4 години. І результат таки приголомшив: Йовович неперевершено зіграла свою героїню у пенсійному віці.
Міла Йовович в "Оселі зла" / Фото ScreenCrush
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Демі Мур
У 2007 році Демі Мур постала перед глядачами в образі, якого ніхто не очікував від красуні. Актриса зіграла грабіжницю у фільмі "Без вади", а на деяких кадрах постала в образі старшої жінки.
Демі Мур також перевтілилась у бабусю / Фото Seldon
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Кейт Вінслет
У фільмі "Читець" талановита Кейт Вінслет постала в двох образах: молодої і старої жінки на ім'я Ганна Шміц. У напруженій драмі вона майстерно розкрила історію своєї героїні, тому глядачів не шокував такий кінообраз красуні, а навпаки – викликав захват.
Кейт Вінслет до і після гриму / Фото Zimbo
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Мішель Пфайффер
А от поява на екранах Мішель Пфайффер у фільмі "Зоряний пил" таки шокував кіноманів. Голлівудська красуня перевтілилась у королеву відьом, а через моторошний грим її ледь можна було впізнати.
Мішель Пфайффер / Фото Zimbo
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Тільда Свінтон
Не менш ефектно виглядав грим Тільди Свінтон у фільмі "Готель "Гранд Будапешт". Завдяки перевтіленню у багату пенсіонерку мало хто з кіноманів впізнав знамениту актрису.
Тільда Свінтон у фільмі та в житті / Фото HyperActivs
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Дженніфер Коннеллі
Постаріла у стрічці "Ігри розуму" і знаменита актриса Дженніфер Коннеллі. Запальна брюнетка зіграла дружину геніального математика, який мав психічний розлад. У фінальних сценах вона постала в образі бабусі, що розчулило глядачів.
Дженніфер Коннеллі / Фото Fishki