Все голливудские актеры хотя бы раз за свою карьеру примеряли необычные образы. Но осмелиться состариться в кадре на несколько десятков лет – это для известных красавиц непросто.

Журналисты 24 канала подобрали 8 примеров, когда голливудские актрисы старели на несколько десятков лет. Фото красавиц до и после грима просто впечатляют.

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Вайнона Райдер

Голливудская красавица Вайнона Райдер снялась в культовом фильме "Эдвард Руки-ножницы", когда ей было всего 18 лет. Именно в этой ленте актрисе нужно было сыграть и молодую девушку, и бабушку. В последнюю ей помогли перевоплотиться профессиональные гримеры, которым пришлось накладывать на лицо американки специальную силиконовую маску.

Вайнона Райдер в ленте "Эдвард Руки-ножницы" / Фото Womahit

Даян Лейн

Актриса сыграла маму Супермена в фильме Зака Снайдера. На время съемок Даян Лейн было 47 лет, однако возраст ее героини был больше 60, поэтому авторы проекта благодаря гриму и парику помогли ей состариться.

Даян Лейн в реальной жизни и фильме / Фото Her Moments

Мила Йовович

А вот Мила Йовович охотно показала свое лицо с гримом вблизи. В таком образе актриса сыграла Элис в боевике "Обитель зла". По словам Милы, для перевоплощения ее гримерам понадобилось более 4 часов. И результат таки ошеломил: Йовович непревзойденно сыграла свою героиню в пенсионном возрасте.

Мила Йовович в "Обители зла" / Фото ScreenCrush

Деми Мур

В 2007 году Деми Мур предстала перед зрителями в образе, которого никто не ожидал от красавицы. Актриса сыграла грабительницу в фильме "Без изъяна", а на некоторых кадрах предстала в образе старшей женщины.

Деми Мур также перевоплотилась в бабушку / Фото Seldon

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Кейт Уинслет

В фильме "Чтец" талантливая Кейт Уинслет предстала в двух образах: молодой и старой женщины по имени Анна Шмиц. В напряженной драме она мастерски раскрыла историю своей героини, поэтому зрителей не шокировал такой кинообраз красавицы, а наоборот – вызвал восторг.

Кейт Уинслет до и после грима / Фото Zimbo

Мишель Пфайффер

А вот появление на экранах Мишель Пфайффер в фильме "Звездная пыль" таки шокировало киноманов. Голливудская красотка перевоплотилась в королеву ведьм, а из-за жуткого грима ее едва можно было узнать.



Мишель Пфайффер / Фото Zimbo

Тильда Суинтон

Не менее эффектно выглядел грим Тильды Суинтон в фильме "Отель "Гранд Будапешт". Благодаря перевоплощению в богатую пенсионерку мало кто из киноманов узнал знаменитую актрису.

Тильда Суинтон в фильме и в жизни / Фото HyperActivs

Дженнифер Коннелли

Постарела в ленте "Игры разума" и знаменитая актриса Дженнифер Коннелли. Вспыльчивая брюнетка сыграла жену гениального математика, имевшего психическое расстройство. В финальных сценах она предстала в образе бабушки, что умилило зрителей.



Дженнифер Коннелли / Фото Fishki