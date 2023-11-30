Андрій Первозванний був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Чоловіка вважали покровителем рибалок, адже він сам займався цією справою. Андрій був першим, хто пішов за Спасителем після зіслання Святого Духа. Також у цей день святкують свої іменини чоловіки, на ім'я Андрій. Добірку привітань у віршах і прозі – зібрав 24 Канал.

Зовсім скоро Які іменини українці святкуватимуть у грудні 2023 року

Привітання з Днем Андрія у віршах

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Андрій.

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Андрій!

Від дня народження до зрілих літ.

Твій Ангел є надійним охоронцем.

Він ласка, він любов, він світ.

Усе життя він поруч — наче сонце.

***

Ти Андрій у нас – боєць,

І в роботі – молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м`ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Андрія,

Прийми привітання!

***

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаємо,

І щодня й щомиті,

Хай Андрію помагає,

Ангел покровитель!

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки та пиріг –

Все Андрій, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить та застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

У Андрія нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

Привітання з Днем Андрія у прозі

Андрію, я тебе вітаю і бажаю в цей день тільки хороших прикмет й добрих гороскопів, тільки веселих і насичених днів, тільки цікавих і великих подій, тільки хороших і вигідних ідей, тільки вдалих і щасливих миттєвостей життя! Будь успішний і щасливий!

***

Сьогодні в день твоїх іменин, Андрію, бажаємо тобі, щоб життя виправдало всі твої надії! Нехай твої дні будуть сповнені світлими миттєвостями, любов'ю та успіхами, а печаль й тривога не ступають на твій поріг! Від щирого серця вітаємо тебе зі святом!

***

Андрію, вітаю з Днем ангела. Нехай Ваш ангел супроводжує завжди, оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи. Нехай твій шлях приведе тебе до успіху та добробуту, а кожна дорога у житті буде всипана удачею.

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Прийміть мої вітання з Днем Андрія Первозванного. Хочу побажати радості, щастя й посмішок. Щоб ваша душа була наповнена світлом і радістю, а життя – тільки щасливими моментами. Нехай у вашій пам'яті залишаться тільки світлі та приємні миті. З іменинами!

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Вітаємо з іменинами. Бажаю, щоб ваше життя склалося саме так, як ви завжди мріяли. Щоб кожен день приносив масу позитивних емоцій, а кожна невдача була лише маленьким кроком до успіху та процвітання.

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З Днем Андрія Первозваного хочу привітати всіх парубків з гарним ім'ям Андрій. Нехай ваш ангел-охоронець завжди буде за плечима, правильно підказує та вчасно направляє, а ще допомагає в біді та захищає в радості!