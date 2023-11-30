Андрей Первозванный был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Мужчину считали покровителем рыбаков, ведь он сам занимался этим делом. Андрей был первым, кто последовал за Спасителем после сослания Святого Духа. Также в этот день празднуют свои именины мужчины по имени Андрей. Подборку поздравлений в стихах и прозе – собрал 24 Канал.

Совсем скоро Какие именины украинцы будут праздновать в декабре 2023 года

Поздравления с Днем Андрея в стихах

В именинный день, Андрюша,

Поздравления прими.

Пусть небесный покровитель

Сил дает тебе, любви.

Пусть всегда с тобою рядом

Неустанно он идет,

От ошибок и промашек

Первозванный сбережет.

Попроси сегодня счастья

У святого своего,

Он подарит мир и силы –

Всё для блага твоего.



***

В День Первозванного Андрея

Желаю Вам благословенья.

Пусть Святой Вас не оставит,

От всех бед оберегает.

Тепло в Ваш дом пусть принесет,

Прочь все болезни унесет.

Пусть искренняя яркая любовь

В сердцах Ваших расцветет.

***

С Днем ангела, Андрей,

Тебя я поздравляю,

Всегда быть под защитой

Я высших сил желаю.

Крылом своим пусть ангел

Укроет от всех бед,

А все печали в жизни

Сойдут пускай на нет.

***

Пусть в день этого святого

С небес придет вам благодать.

Среди родных и близких

Желаю ее поровну раздать.

Пусть в доме будет мирно

И вера пусть живет,

Пусть помощи просящий

У вас ее всегда найдет.

И апостол Андрей Первозванный

Пусть чудеса святые творит.

Пусть добрая надежда

Двери к нему отворит.

***

С Днем Андрея Первозванного!

Будьте радостны всегда,

Счастья Вам – порой нежданного,

Не случится пусть беда,

Дни безрадостно ненастные

Пусть обходят стороной,

Греет Вас пусть солнце ясное

Даже лютою зимой!

***

В праздник Андрея

Желаю скорее

Душой исцелиться,

И пусть то случится,

Давно что хотелось,

О чем все мечталось,

Чтоб жизнь пролетела,

Блаженной казалось!

Болезни отступят,

А беды оставят,

Счастье наступит

И будни разбавит!

Поздравление с Днем Андрея в прозе

Андрей, я тебя поздравляю и желаю в этот день только хороших примет и хороших гороскопов, только веселых и насыщенных дней, только интересных и великих событий, только хороших и выгодных идей, только удачных и счастливых мгновений жизни! Будь успешен и счастлив!

***

Сегодня в день твоих именин, Андрей, желаем тебе, чтобы жизнь оправдала все твои надежды! Пусть твои дни будут исполнены светлых мгновений, любви и успехов, а печаль и тревога не ступают на твой порог! От всего сердца поздравляем тебя с праздником!

***

Андрей, поздравляю с Днем ангела. Пусть Ваш ангел сопровождает всегда, оберегает от всего злого и поощряет на добрые дела. Пусть твой путь приведет тебя к успеху и благополучию, а каждый путь в жизни будет усыпан удачей.

***

Примите мои поздравления с Днем Андрея Первозванного. Хочу пожелать радости, счастья и улыбки. Чтобы ваша душа была наполнена светом и радостью, а жизнь – только счастливыми моментами. Пусть в вашей памяти останутся только светлые и приятные мгновения. С именинами!

***

Поздравляем с именинами. Желаю, чтобы ваша жизнь сложилась именно так, как вы всегда мечтали. Чтобы каждый день приносил массу положительных эмоций, а каждая неудача была лишь маленьким шагом к успеху и процветанию.

***

С Днем Андрея Первозванного хочу поздравить всех молодых людей с хорошим именем Андрей. Пусть ваш ангел-хранитель всегда будет за плечами, правильно подсказывает и своевременно направляет, а еще помогает в беде и защищает в радости!