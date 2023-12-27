Стефан народився у єврейській сім'ї. Після сходження Святого Духа, апостоли назначили сімох чоловіків дияконами. Вони турбувалися про бідних та допомагали нужденним. Одним із дияконів став Стефан, пише 24 Канал.

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День первомученика Стефана

Святого Стефана називали архідияконом, адже він став першим. Чоловік допомагав людям, які потребували підтримки, а також відвідував богослужіння та читав молитви. Юдеї були дуже незадоволені тим, що Стефан настільки відрізняється від них. Тому постійно його принижували. Однак первомученик завжди вигравав дебати.

Якось недруги налаштували проти Стефана весь народ та відправили його на суд старійшин. Під час того, як святому висували звинувачення, на його обличчі відбилася благодать Божа. Юдеї та первосвященник дуже розізлились. Тому відвели Стефана в Йосафатову долину, де жорстоко закидали каміннями.

За крок до смерті первомученик промовив такі слова: "Господи! Не зарахуй їм гріха цього!". Тіло Стефана викинули диким звірам. Два дні воно пролежало в ямі, а згодом святого поховали біля Єрусалиму.

Традиції на Степанів день

За часів Київської Русі люди вірили, що в цей день на вулиці гуляє нечиста сила. Тому ставили на кути своїх подвір'їв загострені кілки, які повинні були оберігати родину. Молоді дівчата брали спеціальну чашу та виливали туди воду. Вважалося, що так вони позбувалися сумних думок та печалі.

Крім того, раніше на Степанів день люди в селі обирали пастуха. Це проводилося на загальних зборах. Пастухи повинні були налагодити зв'язок з господарем лісу. Так вони забезпечували своєму стаду захист.

Що не можна робити

Заборонено виконувати важку фізичну працю.

Не можна займатися хатніми справами: прибирати, прати, шити, прасувати.

Не варто викидати хлібні крихти, інакше позбудетеся достатку.

Не можна класти в кишені великі купюри, бо матимете збитки.

Заборонено давати та брати гроші у борг.

Не варто пити багато алкоголю.

Не можна відмовляти у допомозі.

Народні прикмети