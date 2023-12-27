Стефан родился в еврейской семье. После восшествия Святого Духа, апостолы назначили семерых мужчин диаконами. Они беспокоились о бедных и помогали нуждающимся. Одним из дьяконов стал Стефан, пишет 24 Канал.
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День первомученика Стефана
Святого Стефана называли архидьяконом, ведь он стал первым. Человек помогал людям, нуждающимся в поддержке, а также посещал богослужения и читал молитвы. Иудеи были очень недовольны тем, что Стефан настолько отличается от них. Поэтому постоянно его унижали. Однако первомученик всегда выигрывал дебаты.
Однажды недруги настроили против Стефана весь народ и отправили его на суд старейшин. Во время того, как святому предъявляли обвинения, на его лице отразилась благодать Божья. Иудеи и первосвященник очень разозлились. Поэтому отвели Стефана в Иосафатову долину, где жестоко забросали камнями.
В шаге от смерти первомученик произнес следующие слова: "Господи! Не засчитай им этого греха!". Тело Стефана выбросили диким зверям. Два дня оно пролежало в яме, а впоследствии святого похоронили возле Иерусалима.
Традиции на Степанов день
Во времена Киевской Руси люди верили, что в этот день по улице гуляет нечистая сила. Поэтому ставили на углы своих дворов заостренные колья, которые должны были оберегать семью. Молодые девочки брали специальную чашу и выливали туда воду. Считалось, что так они избавлялись от грустных мыслей и печали.
Кроме того, раньше на Степанов день люди в селе выбирали пастуха. Это проводилось на общем собрании. Пастухи должны были установить связь с хозяином леса. Так они обеспечивали своему стаду защиту.
Что нельзя делать
- Запрещено выполнять тяжелый физический труд.
- Нельзя заниматься домашними делами: убирать, стирать, шить, гладить.
- Не стоит выбрасывать хлебные крошки, иначе избавитесь от изобилия.
- Нельзя класть в карманы большие купюры, потому что будете иметь убытки.
- Запрещено давать и брать деньги взаймы.
- Не стоит пить много алкоголя.
- Нельзя отказывать в помощи.
Народные приметы
- Если начнется сильный снегопад, то в следующем году в лесу будет много ягод и грибов.
- Если на ветках деревьев есть иней, то в следующем году ждите обильный урожай.
- Если на небе появится красная луна, то скоро выпадет снег.
- Если над полем стоит туман, скоро придет теплая погода.
- Если вороны ходят стаями, то скоро будет похолодание.