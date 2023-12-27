Стефан родился в еврейской семье. После восшествия Святого Духа, апостолы назначили семерых мужчин диаконами. Они беспокоились о бедных и помогали нуждающимся. Одним из дьяконов стал Стефан, пишет 24 Канал.

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День первомученика Стефана

Святого Стефана называли архидьяконом, ведь он стал первым. Человек помогал людям, нуждающимся в поддержке, а также посещал богослужения и читал молитвы. Иудеи были очень недовольны тем, что Стефан настолько отличается от них. Поэтому постоянно его унижали. Однако первомученик всегда выигрывал дебаты.

Однажды недруги настроили против Стефана весь народ и отправили его на суд старейшин. Во время того, как святому предъявляли обвинения, на его лице отразилась благодать Божья. Иудеи и первосвященник очень разозлились. Поэтому отвели Стефана в Иосафатову долину, где жестоко забросали камнями.

В шаге от смерти первомученик произнес следующие слова: "Господи! Не засчитай им этого греха!". Тело Стефана выбросили диким зверям. Два дня оно пролежало в яме, а впоследствии святого похоронили возле Иерусалима.

Традиции на Степанов день

Во времена Киевской Руси люди верили, что в этот день по улице гуляет нечистая сила. Поэтому ставили на углы своих дворов заостренные колья, которые должны были оберегать семью. Молодые девочки брали специальную чашу и выливали туда воду. Считалось, что так они избавлялись от грустных мыслей и печали.

Кроме того, раньше на Степанов день люди в селе выбирали пастуха. Это проводилось на общем собрании. Пастухи должны были установить связь с хозяином леса. Так они обеспечивали своему стаду защиту.

Что нельзя делать

Запрещено выполнять тяжелый физический труд.

Нельзя заниматься домашними делами: убирать, стирать, шить, гладить.

Не стоит выбрасывать хлебные крошки, иначе избавитесь от изобилия.

Нельзя класть в карманы большие купюры, потому что будете иметь убытки.

Запрещено давать и брать деньги взаймы.

Не стоит пить много алкоголя.

Нельзя отказывать в помощи.

Народные приметы